WhatsApp: Sonderbehandlung für unbekannte Rufnummern

Die Stummschaltung kann in den Datenschutz-Optionen des Messengers aktiviert werden und soll vor allem von Spam-Anrufen betroffenen Nutzern ein Werkzeug in die Hand drücken, um die die ungewollten Betrugs- und Werbeanrufe zumindest ignorieren zu können.

WhatsApp, der beliebte Messenger-Dienst des Facebook-Mutterkonzerns Meta, räumt dem Thema Datenschutz in seiner Kommunikation inzwischen fast genau so viel Platz ein, wie wir dies seit einigen Jahren auch von Apple gewohnt sind. Keine Vorstellung neuer Funktionen mehr, ohne dass man gleichzeitig nicht auch auf die positiven Nebenwirkungen in den Bereichen Privatsphäre und Datenschutz eingehen würde.

Insert

You are going to send email to