Luca-App: Chaos Computer Club fordert sofortige Notbremse

In einem seltenen Aufruf hat der Chaos Computer Club (CCC) die Bundesländer dazu aufgerufen vom Einsatz der umstrittenen Luca-Applikation zur Kontaktnachverfolgung abzusehen. Der CCC, der die Software-Lösung als mangelhaft und das Geschäftsmodell der Macher als zweifelhaft bezeichnet, fordert wörtlich ein sofortiges „Ende der staatlichen Alimentierung von Smudos Steuer-Millionengrab“.

Wenn die Steuergelder zu Ende gemolken sind, muss die #LucaApp den staatlich verordneten Lock-in nachhaltig monetarisieren.

Das soll dann wohl über Ticket-Verkäufe laufen. pic.twitter.com/GXf54pIx7Q — linuzifer (@Linuzifer) April 12, 2021

Geschäftsmodell zweifelhaft, Software mangelhaft

Die Luca-App, die sich in ersten Bundesländern bereits Lizenzverträge sichern konnte, schrieb in den vergangenen Wochen immer wieder Negativ-Schlagzeilen. Zuletzt etwa, weil der Satiriker Jan Böhmermann auf strukturelle Missstände der App aufmerksam machte. Davor, da sich die Entwickler bei freien Open-Source-Projekten bedienten und dabei die ohnehin schon sehr liberalen Lizenz-Bedingunegn aktiv umgingen.

Jetzt warnt auch der renommierte Hacker-Club vor dem privatwirtschaftlichen Projekt, dessen Verantwortliche sich mit ihren „unbeholfenen Reaktionen“ auf die bekannt gewordenen Sicherheitsproblemen disqualifiziert hätten. Der CCC schreibt dem Team der Luca-App einen „grundlegenden Mangel an Kompetenz und Sorgfalt“ zu.

Luca-Schlüsselanhänger: Neue Sicherheitslücke LucaTrack

So macht der CCC in seinem aktuellen Schreiben auch auf eine neue Sicherheitslücke aufmerksam, die der Luca-Schlüsselanhänger offenbart, der für Menschen ohne Smartphone schon „zu hunderttausenden“ angeschafft wurde.

Dieser, dies demonstrieren Bianca Kastl und Tobias Ravenstein auf LucaTrack.de verrät bei jedem Scan die vollständige zentral gespeicherte Location-Historie.



CCC fordert „lückenlose Aufklärung“

Der CCC listet in seinem Schreiben zahlreiche weitere Ausschlusskriterien für die Luca-App, deren Macher in der Vergangenheit auch in den zentralen Datenbestand eingegriffen haben sollen, prangert die intransparenten Vergabe-Verfahren der Bundesländer an und fordert abschließend den „sofortigen Stopp“ der Luca-App und die „lückenlose Aufklärung“ der Millionengeschäfte.