iPhone-App „Polarized!“ erhält Deutschen Computerspielpreis 2021

Seit gestern Abend stehen die Gewinner des wichtigsten deutschen Förderpreises für Computerspiele fest. Der Deutsche Computerspielpreis 2021 wurde in 15 Kategorien vergeben und bricht mit verteilten Preisgeldern in Höhe von 790.000 Euro einen Rekord. Noch nie wurde so viel Bargeld unter den teilnehmenden Entwicklern und Publishern verteilt.

Preisgelder in Rekordhöhe

35.000 Euro aus dem Topf der Preisgelder konnte sich das iPhone-Game Polarized! von Marcel-André Casasola Merkle und der in Frankfurt am Main ansässigen Entwickler-Truppe The Coding Monkeys sichern. Das Interaktive Text-Adventure wurde dafür gelobt, dass es den Machern durch die Integration der technischen Funktionen von Smartphones und Tablet gelungen sei, eine tiefe Immersion ins Spielgeschehen zu ermöglichen.

Das Spiel macht sich die Kamerafunktion und Bilderkennung des jeweiligen Endgeräts zunutze, um von Spieler*innen festgehaltene Bildelemente mit den in der Geschichte erforderlichen Gegenständen oder Situationen abzugleichen, sodass sich Clara an den Fortgang der Geschichte erinnern kann und diese weitererzählt.

15 Kategorien, 14 Preisträger

Als bestes Deutsches Spiel ist Desperados III von Mimimi Games aus München ausgezeichnet worden und sichert sich damit satte 100.000 Euro, die in diesem Jahr für das Gewinnerspiel reserviert waren. Mimimi Games wurde darüber auch als „Studio des Jahres“ ausgezeichnet, was zusätzliche 40.000 Euro an Preisgeldern nach München spülte.

Drei Stunden im Livestream

Pandemiebedingt wurden die Preise in diesem Jahr im Livestream vergeben, durch den Barbara Schöneberger und Uke Bosse moderiert haben. Die drei Stunden lange Aufzeichnung der Preisverleihung könnt ihr euch bei Interesse auf YouTube anschauen. Alternativ reicht euch vielleicht schon der Abstecher in die Gewinner-Übersicht, die auf der offiziellen Portal-Seite des Deutschen Computerspielpreis 2021 eingesehen werden kann.

Hier wird mit „Welten der Werkstoffe“ auch der Gewinner der Kategorie „Bestes Serious Game“ vorgestellt (Preisgeld: 35.000 Euro), der sich komplett im Browser spielen lässt.

Bildmaterial von der Preisverleihung aus dem Livestream lässt sich auf diesem Flickr-Konto sichten.