Luca-App: Betreiber kündigen neue App und Redesign an

Auch wenn an Kompetenz und Sachverstand immer wieder gezweifelt wird, an finanziellen Mitteln das eigene Angebot zur Kontakterfassung vollständig umzukrempeln, fehlt des den Machern der umstrittenen Luca-Applikation definitiv nicht. Nach hastigen Vertragszeichnungen in fast allen Bundesländern schwimmen diese in über 20 Millionen Euro Steuergeldern und haben jetzt eine umfassende Überarbeitung des Luca-Angebotes angekündigt.

Neues Design für die iPhone-App

Dazu gehört unter anderem ein vollständiges Redesign der mobilen Luca-Applikation. Dieses soll nach Angaben der Macher den Check-In vereinfachen und den Zugriff auf relevante Dokumente erleichtern.

Neue App für Betriebe

Für Unternehmen soll darüber hinaus eine komplett neue Applikation angeboten werden, die Gastgebern in Gastronomie und Event-Branche die bislang nur im Locations Managementtool verfügbaren Werkzeuge auch als Mobil-Download in die Hand drücken wird. Mit der neuen App sollen sich Anfragen von Gesundheitsämtern beantworten lassen, zudem soll es möglich sein den 3G- bzw. 2G-Status direkt beim Check-in zu überprüfen. Gastronomen können die App zudem dafür einsetzen, ganze Tische auszuchecken.

Luca sammelt mehr Daten

Grundsätzlich will die Luca-Applikation fortan mehr Daten als bisher einsammeln. Die Macher planen neben den Standort-Daten auch Detail-Informationen zur Belüftung, zur Größe, über Laufwege und zur Raumaufteilung zu sichern. Dies soll Gesundheitsämtern dabei helfen die Einschätzung des möglichen Infektionsrisikos zu verbessern.

Cluster-Erkennung

Eine neue Cluster-Erkennung soll in der Lage sein Orte mit erhöhten Infektionsgeschehen zu erkennen und Anwender spezifisch zu warnen falls diese sich an einem Ort aufgehalten haben an dem es in kurzer Zeit zu zwei oder mehr Infektionsfällen gekommen ist.

Konkrete Termine für die Bereitstellung der angekündigten Neuerungen stehen noch aus.