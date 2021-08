SPIEGEL-Auswertung: Daten der Luca-App oft gar nicht abgefragt

Auf den zum Wochenende veröffentlichten SPIEGEL-Artikel „Es ist nicht ersichtlich, was der Einsatz der Luca-App bringen würde“, der über technische Probleme und unzuverlässige Daten der privatwirtschaftlichen App zur Kontakterfassung informiert, können nur zahlende SPIEGEL+-Kunden zugreifen. Diese fragen sich nach der Lektüre der Recherche-Ergebnisse vermutlich, warum sie für die schlechte Laune die beim Lesen aufkommt, auch noch bezahlt haben. Aber der SPIEGEL macht einen wichtigen Job.

Bild: Jens Oellermann | culture4life

Das Nachrichten-Magazin hat Kontakt zu mehr als der Hälfte der rund 400 in Deutschland aktiven Gesundheitsämter aufgenommen und diese nach ihrem Einsatz der Luca-App befragt. Die Reporter wollten wissen: Welchen Mehrwert liefert die freiwillig zu installierende Smartphone-Anwendung, für deren Nutzung etliche Bundesländer Millionenbeträge an die Macher der Luca-App überwiesen haben.

Zahlreiche Bundesländer zahlten Millionen

Nach Fernsehauftritten der Fantastischen Vier, die als Investoren für die regionale Implementierung der Luca-App geworben haben, wurden in Berlin 1,4 Millionen Euro, in Hessen 2,1 Millionen Euro, in Baden-Württemberg 3,7 Millionen Euro und in Bayern satte 4,5 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Daten zahlreicher Gastronomie-Besucher auf die Server der Luca-App zu schieben.

Die auf der Hand liegende Frage: Haben die Ausgaben einen wertvollen Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung geleistet?

Jedes zweite Amt hat noch nie Daten abgefragt

Liest man den SPIEGEL-Artikel, wird schnell klar, die oft kritisierte Luca-App hat vielerorts nicht mal einen kleinen, sondern gar keinen Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung geleistet. Von 114 Ämtern mit Luca-Anschluss haben 57 noch nie Daten abgefragt. Alle anderen Ämter haben insgesamt nur rund 130 Mal auf die Kontaktdaten von Restaurants, Frisören, Einzelhändlern und Event-Locations zugegriffen und geben an, damit lediglich rund 60 mal in der Lage gewesen zu sein Infektionsketten zu verfolgen.

Der SPIEGEL konstatiert: