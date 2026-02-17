iOS 26.4 testet verschlüsselte RCS-Nachrichten

Mit der ersten Entwickler-Beta von iOS 26.4 erweitert Apple die Nachrichten-App um eine neue Sicherheitsfunktion. Erstmals lässt sich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten testen.

Die Funktion befindet sich noch in einem frühen Stadium und ist nicht für die finale Version von iOS 26.4 vorgesehen. Apple plant die allgemeine Freigabe zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des iOS-26-Zyklus.

RCS dient seit iOS 18 als technischer Unterbau für den Austausch von Nachrichten zwischen iPhone und Android-Geräten und ergänzt klassische SMS um Funktionen wie Lesebestätigungen oder größere Medienanhänge. Bereits im vergangenen Jahr hatte Apple angekündigt, die Verschlüsselung dieses Standards auszubauen. Die aktuelle Beta setzt diesen Schritt nun erstmals praktisch um.

Begrenzter Test zwischen Apple-Geräte

In den Systemeinstellungen von iOS 26.4 findet sich eine neue Option, mit der sich verschlüsselte RCS-Nachrichten für Testzwecke aktivieren lassen. Die Einstellung ist standardmäßig sichtbar, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Funktion auch tatsächlich genutzt werden kann. Apple rollt den Test schrittweise aus und schaltet ihn nur für ausgewählte Geräte und Nutzer frei.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Verschlüsselung ausschließlich für RCS-Unterhaltungen zwischen iPhones verfügbar, bei denen iMessage deaktiviert ist. Der Austausch mit Android-Geräten bleibt vorerst außen vor. Apple weist darauf hin, dass plattformübergreifende Tests zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen.

Anpassungen in der Nachrichten-App

Parallel zur technischen Erweiterung hat Apple die Benutzeroberfläche der Nachrichten-App leicht angepasst. Verschlüsselte Unterhaltungen werden künftig mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol erscheint auch in iMessage-Chats, die bereits seit vielen Jahren durchgehend Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. So soll für Nutzer klar erkennbar sein, welche Konversationen besonders geschützt übertragen werden.