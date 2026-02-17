Begrenzter Test zwischen Apple-Geräten
iOS 26.4 testet verschlüsselte RCS-Nachrichten
Mit der ersten Entwickler-Beta von iOS 26.4 erweitert Apple die Nachrichten-App um eine neue Sicherheitsfunktion. Erstmals lässt sich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten testen.
Die Funktion befindet sich noch in einem frühen Stadium und ist nicht für die finale Version von iOS 26.4 vorgesehen. Apple plant die allgemeine Freigabe zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des iOS-26-Zyklus.
RCS dient seit iOS 18 als technischer Unterbau für den Austausch von Nachrichten zwischen iPhone und Android-Geräten und ergänzt klassische SMS um Funktionen wie Lesebestätigungen oder größere Medienanhänge. Bereits im vergangenen Jahr hatte Apple angekündigt, die Verschlüsselung dieses Standards auszubauen. Die aktuelle Beta setzt diesen Schritt nun erstmals praktisch um.
In den Systemeinstellungen von iOS 26.4 findet sich eine neue Option, mit der sich verschlüsselte RCS-Nachrichten für Testzwecke aktivieren lassen. Die Einstellung ist standardmäßig sichtbar, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Funktion auch tatsächlich genutzt werden kann. Apple rollt den Test schrittweise aus und schaltet ihn nur für ausgewählte Geräte und Nutzer frei.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Verschlüsselung ausschließlich für RCS-Unterhaltungen zwischen iPhones verfügbar, bei denen iMessage deaktiviert ist. Der Austausch mit Android-Geräten bleibt vorerst außen vor. Apple weist darauf hin, dass plattformübergreifende Tests zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen.
Anpassungen in der Nachrichten-App
Parallel zur technischen Erweiterung hat Apple die Benutzeroberfläche der Nachrichten-App leicht angepasst. Verschlüsselte Unterhaltungen werden künftig mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol erscheint auch in iMessage-Chats, die bereits seit vielen Jahren durchgehend Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. So soll für Nutzer klar erkennbar sein, welche Konversationen besonders geschützt übertragen werden.
Bei mir ist seit IOS 26.3 CarPlay verschlüsselt!
Was heißt verschlüsselt ? Bei mir war lediglich in den Carplay-Einstellungen der Haken für Sperrzustand ausgeschaltet, so dass ich zum kabelgebundenen Carplay erst das iPhone entsperren musste. Bei dir ist es vielleicht auch so ?
Bei mir ist es so verschlüsselt, dass gar nichts mehr geht! Haben sie bei mir abgeschossen im Mini mit der Super IOS Fehlerbehebung!
Das IOS Update hat ihre Carplay Funktionalität zerschossen.
Oh man, also das ist so leider komplett unverständlich…
Na, nicht das der ganze Mini noch verschlüsselt wird.
Kann man den mit dem Autoschlüssel dann eigentlich wieder entschlüsseln? Wäre ja ein key-Feature
Ca. 5 Jahre zu spät, aber immerhin
Was ist zu spät?
Die Einführung des verschlüsselten RCS auf dem iPhone
Und die anderen Hersteller so…???
Gibt’s doch erst seit 2 Jahren.. und auch vorher konnte man schon wunderbar auf WhatsApp verzichten
Sehr gut, sobald WhatsApp Werbung schaltet lernt die app fliegen
Warum warten?
RCS läuft auch so – und ansonsten gibt es mit Signal und Threema ebenfalls gute Alternativen.
Whatsapp ist nur der vermeintliche Gruppendruck, doch dem kann man sich entziehen!
Ja das stimmt, frag mich wie es später so sein wird wenn man verdutzt angeschaut wird, wenn man sagt das man WhatsApp nicht nutzt und anders erreicht werden kann.
Oder bei diversen Chatgruppen nicht teilnehmen kann, bin gespannt
Ich kaufe ein „n“.
Konsonanten kann man nicht kaufen. Das geht nur bei Vokalen.
Das n wird als „en“ ausgesprochen! Und Tada, das ist der Vokal!
Versuche seitdem RSC-Nachrichten auf dem iPhone funktionieren, meine Freunde dazu zu bringen (alle Android) ganz normal zu schreiben und nicht Threema zu nutzen. Keine Chance, die verstehen es einfach nicht, das es jetzt so funktioniert. Achso, WhatsApp hatte und werde ich nicht nutzen. Was ein ruhiges Leben…
Threema ist doch auch ok – alles (bis auf Telegram natürlich) ist doch besser als Whatsapp.
Die Threema App ist leider grausig, quasi nicht Massentauglich.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Für viele Nutzer dürfte das Sicherheitsniveau damit völlig ausreichend sein – gerade im Alltag.
Man sollte aber trotzdem unterscheiden zwischen ‚gut integriert im System‘ und ‚maximal datensparsam‘. Dienste wie Signal oder Threema setzen stärker auf Unabhängigkeit vom Plattform-Ökosystem und minimieren Metadaten konsequenter.
Für normale Kommunikation reicht RCS mit E2EE vermutlich bald aus. Für sensiblere Themen bleibt ein spezialisierter Messenger aus meiner Sicht weiterhin sinnvoll.
Am Ende ist es weniger eine Technik- als eine Vertrauensfrage.“
Nachvollziehbar. Gruppenchats sind so nervig. Vor allem wenn man ungefragt eingeladen und eine Beteiligung vorausgesetzt wird. Ich lebe auch schon lange viel ruhiger .
Da ist glaub ich das Problem, dass die mehrere vorinstallierte SMS Apps haben und nicht wissen, wo man das einstellt