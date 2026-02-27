Abschied vom Radio: MausRadio ab 2027 nur noch online und in der App

Der Westdeutsche Rundfunk will sein Audioangebot für Grundschulkinder neu ausrichten. Das MausRadio, das wir bereits als werbefreie Alternative zu klassischen Kindersendern vorgestellt haben, soll ab Anfang 2027 vor allem im Internet verbreitet werden. Eine entsprechende Planung wurde dem Rundfunkrat präsentiert.



Schon heute bietet das MausRadio ein 24-Stunden-Programm mit Musik, Hörspielen und Wissensformaten. Im Unterschied zu kommerziellen Angeboten verzichtet es auf Werbung und Nachrichten. Popmusik, Kinderlieder und Formate wie Hörgeschichten oder Podcasts wechseln sich ab. Täglich gibt es moderierte Live-Strecken, in denen Kinder ernst genommen und aktiv einbezogen werden. Musikwünsche können über eine kostenfreie Telefonnummer eingereicht werden.

Mehr Live Strecken und interaktive Elemente

Nach den aktuellen Plänen soll das Angebot gezielt weiterentwickelt werden. Geplant sind zusätzliche Live Sendungen zu typischen Tageszeiten. Eine Morgensendung soll Kinder beim Start in den Schultag begleiten. Am Nachmittag könnten eigene Erlebnisse der jungen Hörer stärker eingebunden werden. Perspektivisch ist ein Austausch unter den Kindern vorgesehen, der redaktionell begleitet wird.

Das MausRadio soll in der Maus-App und auf der Webseite die mausspezifischen Inhalte bündeln. Zudem ist vorgesehen, dass es im neuen Kinderprofil der ARD-Audiothek eine zentrale Rolle übernimmt. Wie berichtet soll die Audiothek künftig unter dem Namen ARD Sounds auftreten.

Abschied von DAB+ zum Jahresende 2026

Während das MausRadio bislang auch über DAB+ empfangen werden kann, plant der WDR, die terrestrische Verbreitung mit Ablauf des Jahres 2026 einzustellen. Hintergrund sind politische Vorgaben zur Reduzierung klassischer Rundfunkwege. Künftig soll der Schwerpunkt auf Web Streams liegen. Der Sender reagiert damit auch auf veränderte Nutzungsgewohnheiten in Familien, die Radio zunehmend über Internetverbindungen hören.

Für Eltern bedeutet das eine Umstellung, sofern das MausRadio bislang über ein DAB+ Gerät im Kinderzimmer oder im Auto lief. Auch wir hatten in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass sich das Programm problemlos in kindgerechten Audioplayern wie der Yoto-Box einbinden lässt.

Ob und in welcher Form die Neuausrichtung umgesetzt wird, entscheidet sich nach Abschluss des laufenden Prüfverfahrens im Rundfunkrat.

Auch KIKA wandert ins Netz

Die Pläne für das MausRadio stehen zudem im größeren Zusammenhang des Reformstaatsvertrags, der eine stärkere Ausrichtung des öffentlich rechtlichen Rundfunks auf digitale Verbreitungswege vorsieht.

Wie bereits beim Kinderkanal KiKA, der perspektivisch ausschließlich über App und Mediathek erreichbar sein könnte, sollen auch Audioangebote gezielt ins Netz verlagert werden. Lineare Ausspielwege über Antenne, Kabel oder Satellit verlieren damit an Bedeutung.