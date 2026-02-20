App Store: iOS 26.4 bringt übersichtlichere Account-Informationen

Apple organisiert die Kontenansicht im App Store neu. Mit iOS 26.4 präsentiert sich dieser Bereich deutlich aufgeräumter und bietet entsprechend mehr Überblick.

Die neue Ansicht zeigt sich Nutzern, die bereits die derzeit verfügbare erste Beta-Version von iOS 26.4 installiert haben und im App Store oben rechts auf das kleine Benutzersymbol tippen. Zuvor hatte sich hier ein Teil der zum Benutzerkonto gehörenden Informationen mit einer Liste der verfügbaren App-Aktualisierungen vermischt. Jetzt präsentiert sich an dieser Stelle eine Art Inhaltsverzeichnis zum persönlichen Apple Account.

Schnellzugriff aufs Game Center

Apple bietet hier nun quasi gleichwertig mit den persönlichen Kontoinformationen auch die Möglichkeit zum Schnellzugriff auf die Game-Center-Einstellungen an. Tippt man den Link an, landet man direkt im entsprechenden Bereich der neu von Apple eingeführten Spiele-App.

Direkt darunter wird nun das aktuelle Apple-Guthaben angezeigt. Die Optionen zum Hinzufügen von Geld, dem Einlösen von Codes oder dem Versenden von Geschenken waren zwar auch bislang schon auf dieser Startseite vorhanden, heben sich durch die Umstrukturierung und ergänzende Symbolbilder nun aber deutlicher von den restlichen Optionen ab.

Die bisherigen Menüpunkte Apps und Kaufverlauf werden unter iOS 26.4 zusammengefasst. Neu hinzu kommt hier nun die Möglichkeit, die bislang abgegebenen Bewertungen und Rezensionen einzusehen. Für mehr Ordnung hat Apple zudem den Menüpunkt „Personalisierte Empfehlungen“ nach oben geschoben. In diesem Bereich wird angezeigt, welche Informationen Apple verwendet, um die im App Store angezeigten Inhalte zu personalisieren.

Eigener Bereich für App-Updates

Vermutlich werden einige von euch die Account-Informationen im App Store vor allem dann öffnen, wenn sie einen Blick auf die aktuell verfügbaren App-Updates werfen wollen. Diese werden unter iOS 26.3 noch im unteren Bereich dieser Startseite angezeigt. Ab iOS 26.4 hat Apple auch hierfür ein separates Untermenü integriert.