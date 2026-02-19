iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 418 Artikel

CarPlay: So funktioniert die Videowiedergabe unter iOS 26.4
Dass Apple daran arbeitet, auch die Videowiedergabe in CarPlay zu ermöglichen ist bereits bekannt. Mit iOS 26.4, das derzeit als Entwickler-Beta verfügbar ist, zeigen sich erstmals konkrete Hinweise auf die neue Funktion.

Die Nutzung ist dabei auf den Stillstand des Fahrzeugs begrenzt. Zusätzlich müssen Autohersteller die Unterstützung aktiv freischalten. Dadurch soll eine Ablenkung während der Fahrt vermieden, gleichzeitig aber die Mediennutzung in Pausen ermöglicht werden.

Die aktuelle Beta enthält Code, der Videowiedergabe über CarPlay vorbereitet. Sichtbar wird das unter anderem daran, dass Apples eigene Anwendungen entsprechende Schnittstellen nutzen können. Für Anwender ist die Funktion noch nicht freigegeben, doch Entwickler erhalten erstmals Einblick in Aufbau und Bedienung.

Erste Einblicke in Apples Umsetzung

Der Entwickler Thomas Dye hat in einer Entwicklungsumgebung eine virtuelle CarPlay-Umgebung simuliert und bislang verborgene Oberflächenelemente sichtbar gemacht. Dabei zeigt sich eine speziell angepasste Videodarstellung für das Fahrzeugdisplay. Inhalte lassen sich auswählen, starten und im Vollbild anzeigen. Die Bedienelemente ähneln bekannten Video-Playern und sind auf einfache Eingaben ausgelegt.

Auffällig ist zudem, dass Videos aus Apps ohne eigene CarPlay-Version vom iPhone auf das CarPlay-Display übergeben werden können. Dafür erscheint eine zusätzliche Systemoberfläche, die den Wechsel zwischen Smartphone und Fahrzeugbildschirm steuert. Während der Fahrt bleibt die Videowiedergabe gesperrt. Stattdessen zeigt das System lediglich Titelinformationen und Vorschaubilder an. Sobald das Fahrzeug wieder steht, kann die Wiedergabe fortgesetzt werden.

Apple TV und neue Videoeinstellungen

Besonders deutlich wird die geplante Funktion am Beispiel der Apple TV-App. In der Simulation erscheint sie als eigenständige CarPlay-Anwendung mit Zugriff auf die persönliche Mediathek und laufende Serien. Auswahl und Wiedergabe erfolgen direkt über das Fahrzeugdisplay.

Ergänzend dazu taucht in den Einstellungen von iOS ein neuer Bereich für Video in CarPlay auf. Dort werden Informationen zur Unterstützung des Fahrzeugs, zur verwendeten Version sowie technische Diagnoseoptionen angezeigt.
19. Feb. 2026 um 07:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    26 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Also wird’s vermutlich eh nur bei Fahrzeugen gehen die Softwareupdates bekommen?

  • Wer hat bei CarPlay auch ständig Abbrüche bei Gesprächen, dass sich das ganze System aufhängt?

  • Hersteller müssen erst freischalten? Wie muss ich mir das vorstellen bei meinem 10 Jahre alten Skoda Octavia, in den ich ein Dynavin Navi mit CarPlay später selbst nachgerüstet habe?

    • Also bei einem Passat mit dem Navi hätte ich es dir sagen können. ;)

      Spaß beiseite. Die Hersteller der Radios geben manchmal Updates heraus die man über USB o.ä. installieren kann.
      Ansonsten ist bei den nachgerüsteten Geräten vermutlich noch das Signal von der Handbremse wichtig.

      • Ja das wird interessant ob Hersteller wie Sony . Kenwood usw. das zulassen oder Nachrichten per Update . Mein nachgerüstetes Kenwood Radio zieht jetzt Updates durch den Wireless CarPlay Adapter da wäre das praktisch . Um ehrlich zu sein kein Plan wie aber so war es bei mir .

    • Ich bin mit der Aussage zu den Herstellern auch sehr kritisch. Es gibt kaum Autos, wo Updates dafür installiert werden. In der Regel ist das ja auch gar nicht notwendig, da das System darauf aufbaut, dass das iPhone die Daten per Stream zum Display schickt. Wenn das wirklich nur mit einem Hersteller Update gehen soll, dann denke ich, wird das wahrscheinlich nur neue Autos betreffen, die 2-3 Jahren rauskommen. Die Hersteller machen nichts Großes an dem CarPlay Entertainmentsystem

  • Interessante Entwicklung. Ich kann im Moment solang das Fahrzeug steht, nicht mal Musik per Tastatur aussuchen. Soll das zu viel ablenken? In den Karten geht es wiederum. die ganze Zeit. Auch während der Fahrt. Und jetzt wird sogar Filme schauen möglich sein. Wahnsinn!

  • Es gibt jetzt schon einige Hersteller mit autonom fahrenden Autos. Denke Apple kommt hier genau zur richtigen Zeit. Wenn das Auto Level 3 fährt, ist ja das Video schauen für den Fahrer erlaubt.

  • Also lieber einfach n Tablet nehmen und gut is. Oder 2…

  • Oder Ottocast, der spiegelt einfach das Display des IPhone oder Androiden. Geht dann aber nur über USB.

  • Wäre mal gs u geil in Ladepausen das Fahrzeugdisplay nutzen zu können.

  • Ich sehe das bei Tesla zuerst kommen, obwohl Tesla noch nicht einmal CarPlay selbst unterstützt. Aber wenn man sich auf andere Hersteller und deren Updates verlassen muss, dann wird man wahrscheinlich für ewig warten.

