CarPlay: So funktioniert die Videowiedergabe unter iOS 26.4

Dass Apple daran arbeitet, auch die Videowiedergabe in CarPlay zu ermöglichen ist bereits bekannt. Mit iOS 26.4, das derzeit als Entwickler-Beta verfügbar ist, zeigen sich erstmals konkrete Hinweise auf die neue Funktion.

Die Nutzung ist dabei auf den Stillstand des Fahrzeugs begrenzt. Zusätzlich müssen Autohersteller die Unterstützung aktiv freischalten. Dadurch soll eine Ablenkung während der Fahrt vermieden, gleichzeitig aber die Mediennutzung in Pausen ermöglicht werden.

Die aktuelle Beta enthält Code, der Videowiedergabe über CarPlay vorbereitet. Sichtbar wird das unter anderem daran, dass Apples eigene Anwendungen entsprechende Schnittstellen nutzen können. Für Anwender ist die Funktion noch nicht freigegeben, doch Entwickler erhalten erstmals Einblick in Aufbau und Bedienung.

Erste Einblicke in Apples Umsetzung

Der Entwickler Thomas Dye hat in einer Entwicklungsumgebung eine virtuelle CarPlay-Umgebung simuliert und bislang verborgene Oberflächenelemente sichtbar gemacht. Dabei zeigt sich eine speziell angepasste Videodarstellung für das Fahrzeugdisplay. Inhalte lassen sich auswählen, starten und im Vollbild anzeigen. Die Bedienelemente ähneln bekannten Video-Playern und sind auf einfache Eingaben ausgelegt.

Auffällig ist zudem, dass Videos aus Apps ohne eigene CarPlay-Version vom iPhone auf das CarPlay-Display übergeben werden können. Dafür erscheint eine zusätzliche Systemoberfläche, die den Wechsel zwischen Smartphone und Fahrzeugbildschirm steuert. Während der Fahrt bleibt die Videowiedergabe gesperrt. Stattdessen zeigt das System lediglich Titelinformationen und Vorschaubilder an. Sobald das Fahrzeug wieder steht, kann die Wiedergabe fortgesetzt werden.

Apple TV und neue Videoeinstellungen

Besonders deutlich wird die geplante Funktion am Beispiel der Apple TV-App. In der Simulation erscheint sie als eigenständige CarPlay-Anwendung mit Zugriff auf die persönliche Mediathek und laufende Serien. Auswahl und Wiedergabe erfolgen direkt über das Fahrzeugdisplay.

Ergänzend dazu taucht in den Einstellungen von iOS ein neuer Bereich für Video in CarPlay auf. Dort werden Informationen zur Unterstützung des Fahrzeugs, zur verwendeten Version sowie technische Diagnoseoptionen angezeigt.