Liegt nicht flach: Apples Lederhülle mit Kamerarand

Vielleicht ist euch die Eigenart der 60 Euro teuren Lederhüllen für das iPhone 12 Pro, mit deren Auslieferung Apple in den vergangenen Tagen begonnen hat, bereits in diesem Video von Aaron Zollo aufgefallen. Vielleicht geht es auch aber auch so wie dem ifun.de-Leser Marcel, der uns heute enttäuscht kontaktiert hat, nachdem dieser beim Auspacken der neuen Schutzhülle erst mal in Stutzen gekommen ist.

Anders als in vergangenen Jahren hat sich Apple 2020 dafür entschieden, den offiziellen Leder-Hüllen eine Kunststoff-Lippe mit auf den Weg zu geben, die rund um das Kamera-Modul der neuen iPhone-Modelle angebracht ist und ihrerseits dafür sorgt, dass die Rückseite der neuen Hüllen nicht mehr komplett flach auf dem Tisch liegt.

Während Apples Lederhüllen das Kamera-Modul der aktuellen iPhone-Modelle in zurückliegenden Jahren stets ausgeglichen haben und so dafür sorgten, dass die gesamte iPhone-Rückseite wieder ein Niveau erreichte, übertragen die aktuellen Hüllen die Differenz zwischen Kamera-Modul und iPhone-Rücken (leicht abgeschwächt) einfach auf ihre Rückseite.

Eine Information, die Marcel gerne an alle Lederhüllen-Interessenten durchgereicht wissen möchte – was wir natürlich gerne machen. Vielleicht können wir so ja eine Handvoll enttäuschter Gesichter und die sich anschließenden Retouren vermeiden.

Marcel berichtet von seinem neuen LederCase in Baltischblau, das drei Tage vor der geplanten Lieferung des bestellten iPhone 12 Pro Max aufgeschlagen ist. Ausgepackt wurde dieses noch voller Vorfreude, der Blick auf die so nicht erwartete Kunststoff-Lippe sorgte dann jedoch für einenttäuschtes Gesicht und die Frage, wie effektiv sich so etwa die Qi-Ladefläche im eigenen Auto nutzen lassen würde.

Auch wenn der Rahmen um das Kamera-Modul auf Apples Produktfotos klar zu erkennen ist, überraschte die Größe des herausstehenden Anteils dann doch.

ifun.de-Leser Marcel schreibt: