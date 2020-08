LIDL Plus-App wird deutschlandweit ausgerollt

Ein gutes Jahr nachdem der Lebensmittel-Discounter Lidl den Start seiner neuen, digitalen Kundenkarte, der sogenannten LIDL Plus-App angekündigt hat, scheint diese nun nach und nach in allen LIDL-Filialen der Bundesrepublik akzeptiert zu werden.

Während LIDL die deutschlandweite Bereitstellung noch nicht aktiv kommuniziert, berichten Anwender in Schnäppchen-Foren von der erfolgreichen Mitnahme des 5-Euro-Gutscheins, der Markt-Besuchern über die App bereitgestellt wird, wenn diese für mehr als 25 Euro einkaufen. Zum Debüt der App hatte LIDL angekündigt, die deutschlandweite Bereitstellung 2020 umsetzen zu wollen.

Gestartet war die LIDL Plus-App Mitte Juni 2019 in den rund 250 Lidl-Filialen in Berlin und Brandenburg. Auch hier sollte zu Installation der Anwendung ein 5-Euro-Willkommenscoupon motivieren, der sich bei einem Einkauf von mindestens 25 Euro in der Filiale einlösen ließ. Seitdem gibt es jede Woche neue digitale Rabattcoupons für Lidl-Plus-Nutzer.

Neben den Hausprodukten, soll sich die LIDL-App auch für Angebote ausgesuchter Partner wie etwa FlixBus nutzen lassen. In der Anwendung finden sich Vergünstigungen, digitale Prospekte und eine Ablage für den digitalen Kassenbon. Alle Kassenbons werden automatisch in der App gesichert und können jederzeit abgerufen werden. Zudem integriert die Lidl Plus-App einen Filialfinder.

Alle Informationen zur Lidl Plus App sind unter lidlplus.de zu finden. Die Datenschutzhinweise können auf dieser Webseite und in diesem PDF eingesehen werden.

Erst kürzlich informierte Lidl darüber, dass der Zugriff auf kostenfreies Kunden-WLAN fortan deutschlandweit in allen Filialen möglich ist.

Mit diesen Features ging die Lidl Plus-App in Berlin an den Start: