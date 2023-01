Letzte Fortnite-Version für iOS wird stark eingeschränkt

Ihr erinnert euch noch an die im Dezember verhängte 520-Millionen-Strafe gegen die Fortnite-Entwickler Epic Games? Indirekt hat dieses Urteil zur Folge, dass auch jene iPhone-Besitzer, die noch die letzte für iOS erschienene Fortnite-Version 13.40 aus dem August 2020 verwenden, in wenigen Tagen mit Einschränkungen konfrontiert werden.

Dem Fortnite-Team zufolge lässt sich die seinerzeit für iOS, den Mac und Google Play erschienene Fortnite-Version 13.40 vom 30. Januar dieses Jahres an zwar weiterhin nutzen, die Spieler können in dieser App-Version dann allerdings nicht mehr mit der Spielewährung V-Bucks agieren und müssen zudem mindestens 18 Jahre alt sein.

We want all versions of our games to use the current suite of Epic Online Services including parental controls, purchasing defaults, and parental verification features. We are not able to update the app on these platforms given Apple and Google’s restrictions on Fortnite. (2/2)

— Fortnite Status (@FortniteStatus) January 23, 2023