Fortnite-Entwickler müssen 520 Millionen Dollar Strafe zahlen

Der Verstoß gegen Datenschutzvorschriften und der Einsatz von sogenannten Dark Patterns kostet die Fortnite-Entwickler Epic Games satte 520 Millionen US-Dollar. Auf diesen Betrag haben sich Epic Games und die amerikanische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde Federal Trade Commission (FTC) nun geeinigt, nachdem die FTC mit entsprechenden Beschwerden gegen Epic aktiv geworden ist.

1. @FTC has taken action against Epic Games, creator of Fortnite, for violating children’s privacy & tricking millions of players into making unwanted purchases. Epic will pay a record-breaking $520 million in relief. https://t.co/vQhstHvrTB — Lina Khan (@linakhanFTC) December 19, 2022

Die Summe setzt sich aus einer Strafzahlung in Höhe von 275 Millionen Dollar und einer weiteren Ausgleichszahlung in Höhe von 245 Millionen Dollar zusammen. Letztere will die FTC dazu verwenden, amerikanische Fortnite-Spieler zu entschädigen, die von den kritisierten Abrechnungs- und Rückerstattungspraktiken des Unternehmens betroffen waren.

Verwirrende Tastenkombinationen und fehlender Kinderschutz

Epic Games hat den Beschwerden zufolge die Benutzeroberfläche von Fortnite so ausgestaltet, dass Benutzer verstärkt dazu verleitet wurden, bestimmte Optionen auszuwählen, die eigentlich nicht in ihrem Interesse waren. Insbesondere ist dabei von verwirrenden Tastenkonfigurationen die Rede, die dazu geführt hätten, dass Epic an den Spielern Hunderte Millionen Dollar durch unbeabsichtigte und auf dem Drücken einer einzigen Taste basierenden In-Game-Käufen verdient hat.

Die in der Gesamtsumme enthaltene 275-Millionen-Strafe gründet auf den Vorwürfen, dass Epic personenbezogene Daten von Spielern unter 13 Jahren ohne das Wissen ihrer Eltern gesammelt hat und diesen durch mangelnde Kontrollfunktionen zudem geschadet hat. Durch die standardmäßig in Fortnite aktivierten Text- und Sprach-Chats habe Epic in Kauf genommen, dass Kinder und Jugendliche während des Spiels gemobbt, bedroht und belästigt sowie traumatisierenden Erlebnissen wie etwa Selbstmord ausgesetzt wurden.

Der FTC zufolge handelt es sich dabei um die größte Strafe, die jemals wegen eines Verstoßes gegen das amerikanische Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet COPPA oder eine FTC-Regel ausgesprochen wurde. Zudem sieht die Einigung vor, dass Epic die kritisierten Punkte in de Einstellungen und Spiel von Fortnite behebt.