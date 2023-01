HomePod-Erweiterungen: „Wo ist?“-Abfrage und bessere Sprachwiedergabe

Man darf sich allerdings weiterhin fragen, wie lange Apple noch aushalten will, bis die HomePod-Einstellungen um einen vollwertigen Equalizer erweitert werden, sodass es letztendlich dem Kunden freigestellt ist, den Klang des Lautsprechers an seine persönlichen Bedürfnisse oder eben das Audiomaterial anzupassen.

Wenn ihr noch einen großen HomePod der ersten Generation in Verwendung habt, nehmt ihr beim Hören von Podcasts oder Hörbüchern nach dem Update auf die Software-Version 16.3 hoffentlich eine Verbesserung wahr. Apple zufolge wurde nämlich die automatische Audioanpassung in diesem Bereich weiter verbessert, was für mehr Klarheit bei der Wiedergabe gesprochener Inhalte auf dem großen HomePod der ersten und auch der bald erhältlichen zweiten Generation sorgen soll.

Insert

You are going to send email to