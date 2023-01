„Vailant Hearts: Coming Home“ kommt als neuestes Netflix-Spiel

Valiant Hearts: Coming Home spielt während des Ersten Weltkriegs und ist ein emotionsgeladenes und erzählerisch ansprechendes Spiel, das vier unbesungene Helden begleitet, die sich mit der überwältigenden Realität des Krieges auseinandersetzen müssen. Die Geschichte ihres aufopfernden Überlebenskampfes und ihrer unerschütterlichen Freundschaft ist eine Hommage an die Harlem Hellfighters – die erste afroamerikanische Infanterieeinheit, die im Ersten Weltkrieg kämpfte und ethnischen Vorurteilen im In- und Ausland entgegenwirkte. Valiant Hearts: Coming Home stammt vom Kernteam hinter Valiant Hearts: The Great War und bietet eine spannende Mischung aus Erkundung, Denkaufgaben und Action, bei der sich die Spieler ihren Weg durch eine von Brüderlichkeit und Kameradschaft geprägte Geschichte bahnen.

Erinnert ihr euch noch an Vailant Hearts: The Great War ? Das Spiel wurde 2014 in einer iOS-Version veröffentlicht und erregte auch deswegen Aufmerksamkeit, dass es anders, als der Titel vermuten lässt, den Krieg nicht verherrlicht, sondern umgekehrt von den Spielern verlangt, Leben zu retten und sich gewaltfrei durch das Geschehen zu schlagen.

