Indoor-Kamera mit App-Steuerung: Mit Code für 17 Euro

Der Hersteller bietet die PDF-Kurzanleitung der Kamera hier zum Download an und weist darauf hin, dass die Überwachungskamera, wie so viele Smart-Home-Accessoires, ausschließlich in 2,4GHz WLAN-Netzen arbeitet.

Für die 17 Euro gibt es dann eine schwenkbare Kamera mit Personen-Erkennung, mit 2-Wege-Audio zum Rücksprechen im Bedarfsfall, mit der Möglichkeit das Livebild auf Echo-Geräten zu sehen und mit Nachtsichtmodus, der von 10 IR-LEDs „beleuchtet“ wird. Die Bereichserkennung lässt die Konfiguration der Bereiche zu, die von der Kamera überwacht werden sollen und gestattet es so Bildbereiche in denen für gewöhnlich viel Aktivität vorherrscht, von der Überwachung auszunehmen.

Auf den Preis kommt, wer den 5%-Rabattgutschein auf der Produktseite per Mausklick einlöst und an der Amazon-Kasse zusätzlich den Code CS76H3UR einsetzt.

Per Kombination zweier Gutscheine lässt sich die Preisempfehlung von 37,99 Euro auf 17,09 Euro drücken – bei Interesse kann die Innenraum-Kamera mit lokaler Video-Speicherung also 20,90 Euro günstiger als auf der Produktseite angegeben, mitgenommen werden.

