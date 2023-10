Lern-App Anton: Kaugummi-Zigaretten für die nächste Generation

In vielen Bundesländern ist es erst eine Handvoll Wochen her, seit das neue Schuljahr begonnen hat und damit auch die nächste Generation von Erstklässlern aus den Kindertagesstätten in die Grundschule gewechselt hat.

Was mittlerweile zur Grundausstattung des Begrüßungspakets für die neuen Erstklässler gehört, ist ein wie auch immer geartetes Digitalangebot. Meist in Form von Lernapps, die Modernität vermitteln sollen und allen Beteiligten zudem die Hoffnung geben, auf die nächste Pandemie und die damit einhergehenden Homeschooling-Phasen besser vorbereitet zu sein.

In Berlin und vielen anderen Regionen kommt hier häufig die Lernapplikation Anton zum Einsatz, die Übungsaufgaben für zahlreiche Schulfächer zur Verfügung stellt und in vielen Schulen bereits fester Bestandteil des verpflichtenden Hausaufgaben-Paketes ist.

Dies führt dazu, dass die Anton-Applikation, vor allem in Haushalten, in denen Smartphone-Apps und mobile Spiele bislang keine Rolle spielten, für erste Berührungen mit Touchscreens, Computerspielen und digitalen Endgeräten sorgt.

Auf Mikrotransaktionen konditioniert

Sonderlich zurückhaltend, etwa als digitales Analog zu kopierten Aufgabenblättern, tritt die Anton-App dabei nicht auf, sondern setzt direkt auf ein Belohnungssystem, das Einsammeln von Münzen und die Normalisierung digitaler Mikrotransaktionen – auch beim Einsatz in den Händen von sechsjährigen Erstklässlern.

Bereits beim ersten Login in die Anwendung bietet diese ihren jungen Nutzern die Erstellung eines Avatars an – der mit unterschiedlichen Kleidungsstücken, Gesichtern und Farben personalisiert werden kann. Hier werden direkt mehrere ausgewählte Kleidungsstücke und Objekte eingeführt, die sich nur mit der nötigen Anzahl an Goldstücken auswählen lassen.

Die Goldstücke gibt es für fertig absolvierte Lernaufgaben. Neben dem „Kauf“ von Avatar-Ausstattungen lassen sich diese auch für den Zugriff auf in der App erhältliche Spiele einsetzen.

Alles virtuell, alles ohne Echtgeld und In-App-Käufe – noch. Für uns stellt sich die Frage, warum die nächste Generation junger Menschen bereits auf das Haushalten virtueller Münzen konditioniert werden muss, wenn deren Elterngeneration noch auf erste wirksame Regulierungen wartet, die es App-Store-Schwergewichten wie Google und Apple erschweren sollen, Millionen von Kindern mit süchtigmachenden Taschengeldräubern in App-Form zu versorgen.

Cool: Goldmünzen und deren Nutzung

Die Schulen geben für das Privileg, den erweiterten Funktionsumfang der Anton-Applikation zur Verfügung stellen zu können, zwischen 450 und 700 Euro pro Jahr für eine Schullizenz (PDF-Preisliste) aus.

Dafür erhalten diese dann eine App, die nicht nur versuchen soll beim Lernen von Anlauten, Schriftzeichen und Grundrechenarten zu helfen, sondern die ihren jungen Nutzern gleichzeitig auch vermittelt, dass Goldmünzen cool und deren Einsatz erstrebenswert ist.