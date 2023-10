Foto-App Lens Buddy: Nach wie vor ein Geheimtipp

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, freihändigen Aufnahmen, konfigurierbaren Wartezeiten, Qualitätseinstellungen und dem Burst Timer könnt ihr im Handumdrehen schnell viele Bilder erstellen und hier anschließend die besten Aufnahmen manuell auswählen. Einziger „Haken“ wenn man so will: Lens Buddy bietet ausschließlich eine englischsprachige Oberfläche an.

Hin und wieder präsentieren wir hier auf ifun.de kleine Geheimtipps aus dem App Store, die uns entweder besonders gut gefallen haben, einen umfangreichen Mix an Funktionen kostenlos anbieten, den es sonst nur gegen Bezahlung gibt, oder aber einzigartige Features offerieren, die wir so noch nicht gesehen haben.

