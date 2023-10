Insektenstichheiler „Heat it“ verschickt Verschlusskappen

Den Insektenstichheiler Heat it haben wir hier auf ifun.de bereits ausführlich vorgestellt. Bei dem in Varianten für iOS und Android erhältlichen Gerät handelt es sich um einen Anhänger für den Schlüsselbund, der das Jucken von Mückenstichen unterbinden soll. Dies macht Heat it durch eine kurze, aber intensive Erwärmung der betroffenen Hautstellen und kommt hier ganz ohne eigene Stromquelle aus.

Ersatz in der App anfordern

In den Lightning-Anschluss des iPhones oder aber in den USB-C-Anschluss von Android-Geräten gesteckt (das USB-C-Modell ist nach Angaben des Anbieters nicht mit dem iPhone 15 kompatibel), nutzt der kleine Stecker des Smartphone als Stromquelle und lässt sich über die begleitende App in Intensität und Dauer der Hitzeentwicklung konfigurieren. Hier kann man auf empfindliche Hautstellen oder auch auf junge Anwender Rücksicht nehmen.

Am Schlüsselbund mitgeführt, wird der Heat it durch eine Kunststoffverschlusskappe gehalten. Allerdings wurde in der Vergangenheit offenbar eine fehlerhafte Charge ausgeliefert, die dazu neigen kann, plötzlich zu brechen. Hier stellt der Anbieter des Insektenstichheilers nun kostenfreien Ersatz über die offizielle Applikation zur Verfügung.

Betroffene Anwender müssen im Hilfe-Bereich der Anwendung lediglich angeben, welche Steckervariante sie mitführen und die zugehörige Versandadresse notieren. Anschließend verspricht der Hersteller die Zustellung einer fehlerfreien Kappe auf dem Postweg.



Nicht mit iPhone 15 kompatibel

Noch ist unklar, wie der Anbieter auf die fehlende Kompatibilität zum iPhone 15 reagieren wird. Wahrscheinlich ist der Marktstart einer neuen „Heat it“-Generation, die sowohl das iPhone als auch Android-Geräte mit USB-Anschlüssen unterstützt.

Aktuell wird der Adapter für 29,95 Euro in der Android-Variante angeboten und kostet 39,95 Euro in der Lightning-Version für iPhone-Nutzer.