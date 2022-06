Kinderschutz: Bund soll Deckelung von In-App-Käufen prüfen

Im Vorfeld der diesjährigen Verbraucherschutzminister-Konferenz, die ab dem 15. Juni in Weimar stattfinden wird , will die Politikerin der Grünen zusätzliche Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche fordern. Im Gespräch sollen unter anderem zusätzliche Nachfragen beim Kauf von In-App-Inhalten und eine Deckelung von Kaufsummen für Intensiv-Spielende sein. Hier könnte man sich an den 1000 Euro orientieren, die der Glücksspielstaatsvertrag für Online-Spieler vorsieht. Auch eine schärfere Altersfreigabe für die oft glücksspielähnlichen App-Angebote solle zur Sprache kommen.

Fast alle der Funktionen, die für ein Plus an Transparenz im App Store und ein besseres Management von In-App-Käufen gesorgt haben, wurden von Apple häufig erst nach öffentlichem Druck implementiert.

Insert

You are going to send email to