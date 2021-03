Läuft’s?! ADAC-Applikation reicht Straßenschäden weiter

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hat seine 2017 erstveröffentlichte iPhone-Applikation Läuft’s?! runderneuert und bietet diese jetzt in Version 3 zum kostenfreien Download an.



Die App richtet sich an alle Autofahrer, unabhängig davon ob diese einen ADAC-Mitgliedsbeitrag entrichten oder nicht, und will von Nutzern gemeldete Spurschäden, Schlaglöcher und Defekte im öffentlichen Straßenland schnell an die zuständigen Behörden weiterreichen.

Zentrale Anlaufstelle…

Die Läuft’s?!-Applikation des ADAC übernimmt damit einen ähnlichen Job wie das MÜLLweg!-Projekt des Entwicklers Thomas Lennartz. Beide Apps sammeln Meldungen von Bürgern ein, die nicht erst lange Zuständigkeiten und Kontakt-Informationen recherchieren, aber dennoch dabei Mithelfen wollen, entdeckte Missstände schnell auf den Radar der zuständigen Experten zu schieben.

Allerdings konnte man sich auch beim ADAC nicht zu einer bundeseinheitlichen Lösung durchringen und löst das implizierte Versprechen, als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, bei genauerem Hinsehen leider nicht ein.

… nur für einige Bundesländer

So übernimmt der ADAC nur in ausgewählten Bundesländern die Vermittlung der Verkehrsmeldung zur zuständigen Behörde. Aktuell hilft die App lediglich in Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen.

Dort lassen sich mit der App Schlaglöcher, Barrieren, fehlende oder defekte Beleuchtung und Beschilderung, Probleme mit Rad- und Fußwegen und sonstige Beobachtungen melden, die mit Foto und Beschreibung angereichert und dann in Richtung ADAC abgeschickt werden können.

Ein Job den in Berlin etwa die offizielle App der Berliner Ordnungsämter übernimmt.

Ein ganz nettes Feature der neu gestalteten ADAC-App: Meldungen anderer können abonniert werden, was dafür sorgt, das man über Status-Änderungen informiert wird.