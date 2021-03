CarPlay fürs Motorrad: Indian Motorcycle zeigt Lösung im Video

Die amerikanische Motorrad-Marke „Indian Motocycle“, eine Tochter des in Minnesota ansässigen Fahrzeugherstellers Polaris, bietet in ihrer Entertainment-Oberfläche „Ride Command“ nun auch eine CarPlay-Option an, die sich ab den Modellvarianten 2020 zusammen mit der Maschine ordern lässt.

Die CarPlay-Vorbereitung wird von einem 7-Zoll-Touchscreen begleitet, setzt ein Bluetooth-Headset zum Einsatz voraus und lässt sich mit am linken Lenkergriff befestigten Hardware-Tasten steuern.

Aktuell macht die Indian Motocycle Company mit der Präsentation des neuen Chieftain Elite auf die CarPlay-Vorbereitung aufmerksam. Diese ist Teil der Standardausstattung des in einer limitierten Sonderedition angebotenen, 35.000 US-Dollar teuren Motorrads.