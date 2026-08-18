Kurbel, Solar und USB-C: Notfallradio mit DAB+ lädt auch das iPhone

Wer den BBK-Ratgeber „Vorsorgen für Krisen und Katastrophen“ durchgeht, stößt in der Checkliste (PDF) zur persönlichen Notfallvorsorge auch auf ein Radio. Genannt werden solar- oder batteriebetriebene Geräte beziehungsweise Kurbelradios.

Radios haben wir uns in den vergangenen Monaten einige angehört. Das Sharp Osaka bietet DAB+, FM, Bluetooth und Akkubetrieb. Das deutlich speziellere LC90 ergänzt klassischen Radioempfang sogar um WLAN, SIM und eSIM.

Für die BBK-Checkliste sind beide aber nur bedingt passend. Jetzt sind wir über zwei ROCAM-Modelle gestolpert, die ziemlich genau auf diesen Einsatzzweck zugeschnitten sind.

Kurbel, Solar, Batterien und 12.000 mAh

Die günstigere Variante kostet aktuell 38,99 Euro und empfängt AM und FM. ROCAM verbaut einen Akku mit 12.000 mAh, ein vergleichsweise großes Solarpanel und einen Kurbelgenerator. Alternativ lässt sich das Radio per USB-C oder mit drei AAA-Batterien betreiben.

Der integrierte Akku dient gleichzeitig als Powerbank und kann ein angeschlossenes Smartphone über USB mit Strom versorgen. Hinzu kommen eine 5-Watt-Taschenlampe, ein separates Leselicht sowie ein SOS-Alarm mit Blinklicht. Das Gehäuse ist nach IPX6 gegen Wasser geschützt. Damit deckt das Gerät mehrere Punkte ab, die bei einem längeren Stromausfall praktisch werden können, ohne dass dafür eine Steckdose vorausgesetzt wird.

Produkthinweis ROCAM 12000mAh Notfallradio mit Kurbel und Solar, Camping Radio mit AM/FM 38,99 EUR 55,99 EUR

DAB+ kostet rund elf Euro Aufpreis

Wer neben UKW auch Digitalradio empfangen möchte, bekommt das ROCAM CR1030DAB aktuell für Prime-Mitglieder für 50,39 Euro. Ohne Prime werden 55,99 Euro aufgerufen. Akku, Solarpanel, Kurbel, USB-C, AAA-Betrieb, Beleuchtung und IPX6-Schutz entsprechen weitgehend der günstigeren Version.

Zusätzlich besitzt das DAB-Modell einen 2,4 Zoll großen Farbbildschirm, Bluetooth und Speicherplätze für 40 DAB+- sowie 40 UKW-Sender. ROCAM setzt auch hier auf einen 12.000-mAh-Akku und den 650-mA-Kurbelgenerator.

Die beiden Radios passen damit recht genau auf die Empfehlung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dass ein Smartphone im Ernstfall weiterhin zusätzliche Warnungen und Verhaltenshinweise liefern kann, spielt ebenfalls eine Rolle.

Die Warn-App NINA soll künftig unter anderem um Hinweise auf öffentliche Zufluchtsorte erweitert werden. Ein Radio bleibt daneben ein vergleichsweise einfacher Empfangsweg, der auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung funktioniert. Das ROCAM-Modell ist zudem in der Lage das iPhone zu laden.