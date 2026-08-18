Sonos: Die Sperrbildschirm-Steuerung unter iOS ist zurück

In der vergangenen Woche konnten wir bereits einen Ausblick auf die von Sonos angekündigte Sperrbildschirm-Steuerung geben. Mit dem Update auf Version 88.0.51 der Sonos-App steht die Funktion jetzt für alle Nutzer zur Verfügung.

Sonos setzt auf Apples Live-Aktivitäten, um die früher standardmäßig verfügbare Steuerung der Musikwiedergabe über den Sperrbildschirm zurückzubringen. Die frühere Lösung stand im Konflikt mit der AirPlay-Unterstützung der Sonos-Lautsprecher und musste daher eingestellt werden.

Aktuelle Wiedergabe als Live-Aktivität

Die Umsetzung als Live-Aktivität zeigt die Wiedergabe im aktuellen Raum oder in der aktuellen Gruppe auf dem Sperrbildschirm. Direkt verfügbar sind grundlegende Bedienfunktionen für Wiedergabe und Pause, den Titelwechsel, die Lautstärke und die Möglichkeit zum Stummschalten.

Beim entsperrten iPhone zieht sich das Sonos-Bedienfeld in die Dynamic Island zurück und lässt sich durch längeres Drücken erweitern. So bleibt die Steuerung auch verfügbar, während andere Apps genutzt werden. Alternativ führt ein Antippen der Dynamic Island direkt in die Sonos-App.

Wird die Wiedergabe gestoppt oder länger als 15 Minuten pausiert, entfernt iOS die Live-Aktivität automatisch.

So wird die neue Steuerung aktiviert

Nach dem Update der Sonos-App auf die neueste Version erscheint die Live-Aktivität nicht automatisch. Sie muss zunächst vom Nutzer aktiviert werden. Die betreffende Einstellung findet man in der Sonos-App nicht auf Anhieb. Dafür müsst ihr nicht das Zahnrad für die Systemeinstellungen oben rechts, sondern das danebenliegende Account-Symbol auswählen. Dort sucht ihr das Menü App-Einstellungen, wo sich die neue Option im oberen Bereich befindet.

Voraussetzung für die Nutzung auf dem Sperrbildschirm ist zudem, dass ihr in den iOS-Einstellungen im Bereich „Face ID & Code“ den Schalter „Live-Aktivitäten“ aktiviert habt.