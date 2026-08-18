Live-Aktivität lässt sich aktivieren
Sonos: Die Sperrbildschirm-Steuerung unter iOS ist zurück
In der vergangenen Woche konnten wir bereits einen Ausblick auf die von Sonos angekündigte Sperrbildschirm-Steuerung geben. Mit dem Update auf Version 88.0.51 der Sonos-App steht die Funktion jetzt für alle Nutzer zur Verfügung.
Sonos setzt auf Apples Live-Aktivitäten, um die früher standardmäßig verfügbare Steuerung der Musikwiedergabe über den Sperrbildschirm zurückzubringen. Die frühere Lösung stand im Konflikt mit der AirPlay-Unterstützung der Sonos-Lautsprecher und musste daher eingestellt werden.
Aktuelle Wiedergabe als Live-Aktivität
Die Umsetzung als Live-Aktivität zeigt die Wiedergabe im aktuellen Raum oder in der aktuellen Gruppe auf dem Sperrbildschirm. Direkt verfügbar sind grundlegende Bedienfunktionen für Wiedergabe und Pause, den Titelwechsel, die Lautstärke und die Möglichkeit zum Stummschalten.
Beim entsperrten iPhone zieht sich das Sonos-Bedienfeld in die Dynamic Island zurück und lässt sich durch längeres Drücken erweitern. So bleibt die Steuerung auch verfügbar, während andere Apps genutzt werden. Alternativ führt ein Antippen der Dynamic Island direkt in die Sonos-App.
Wird die Wiedergabe gestoppt oder länger als 15 Minuten pausiert, entfernt iOS die Live-Aktivität automatisch.
So wird die neue Steuerung aktiviert
Nach dem Update der Sonos-App auf die neueste Version erscheint die Live-Aktivität nicht automatisch. Sie muss zunächst vom Nutzer aktiviert werden. Die betreffende Einstellung findet man in der Sonos-App nicht auf Anhieb. Dafür müsst ihr nicht das Zahnrad für die Systemeinstellungen oben rechts, sondern das danebenliegende Account-Symbol auswählen. Dort sucht ihr das Menü App-Einstellungen, wo sich die neue Option im oberen Bereich befindet.
Voraussetzung für die Nutzung auf dem Sperrbildschirm ist zudem, dass ihr in den iOS-Einstellungen im Bereich „Face ID & Code“ den Schalter „Live-Aktivitäten“ aktiviert habt.
Entwickler: Sonos, Inc.
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Was ist die Sonos App nochmal? Seit Sonify mache ich die nicht mehr auf. :-D
Sonify?
Das ist eine Alternative zur offiziellen Sonos App. Nach meiner Erfahrung fehlen dieser diverse Funktionen der Sonos App, sie ist in meinen Tests zumindest mal nicht schneller als die Sonos App und inzwischen auch fehlerhafter als das Original. Was mich in der Sonos App lediglich nervt ist, dass bei Verwendung eines Werbeblocker auf dem Handy, sämtliche App Updates bei Sonos erst mal ohne jede Auswirkung sind. Muss erst mal den Werbeblocker deaktivieren, die Sonos App neu starten, damit sie über irgendwelche Server die Anweisung erhält, die Updates auch tatsächlich umzusetzen. Danach kann man den Werbeblocker wieder einschalten. Das ist so seit Sonos, die App auf online Anbindung umgestellt hat. Ich vermute, das macht Sonos, damit man von der App mitgeteilt bekommt, wann welche Updates eingespielt wurden. Da man dazu Tracker verwendet, die Werbeblocker üblicherweise blockieren, werden die Updates so lange nicht angewendet, bis die App nach Hause telefonieren konnte. Sehr schlechter Stil.
https://apps.apple.com/de/app/sonify/id6748080918
…oder auch
https://apps.apple.com/de/app/sonophone-f%C3%BCr-sonos/id815251931
Geht mir genauso. Sonify ist super!
Vielen Dank, gleich umgesetzt!
Ich auch!
Sonify nutze ich so lange weiter, bis die Hardware-Tasten in der Sonos-App (wieder?) unterstützt werden. Meine absolute Topp-Funktion in der Sonify-App am iPhone und iPad!
Ich denke nicht, dass das passiert, da dies nur mit einem schmutzigen Trick möglich ist, dem Abspielen eines stummen Musikstücks lokal auf dem iPhone. Das wird sich Sonos wahrscheinlich nicht leisten, der Apple das nicht sehen möchte. Finde ich auch tödlich nervig, wenn die lokale Musikwiedergabe auf dem Handy unterbrochen wird, wenn ich auf eine andere App wechsle, nur weil diese zur Nutzung der Lautstärkeregler sofort anfängt, ein stilles Musikstück abzuspielen.
Endlich wieder! Gleich umgesetzt….