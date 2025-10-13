Von Warn-Apps bis Wasservorrat: Neuer BBK-Ratgeber online

Zum Internationalen Tag der Katastrophenvorsorge am 13. Oktober hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine aktualisierte Fassung seines Ratgebers zur persönlichen Notfallvorsorge veröffentlicht.

Die Broschüre vermittelt alltagstaugliche Hinweise, wie sich Haushalte auf verschiedene Krisen vorbereiten können. Ziel ist es, mehr Menschen zur aktiven Vorsorge zu bewegen. Einer Umfrage des BBK zufolge hat bislang knapp die Hälfte der Bevölkerung noch keine entsprechenden Maßnahmen getroffen.

Der neue Leitfaden bietet praxisnahe Tipps für unterschiedliche Situationen, etwa zur Lagerung von Trinkwasser und Lebensmitteln, zum Umgang mit Ausfällen bei Strom und Kommunikation oder zum Zusammenstellen einer Hausapotheke. Empfohlen wird, sich möglichst für zehn Tage unabhängig versorgen zu können. Eine strukturierte Checkliste hilft dabei, relevante Maßnahmen individuell zu planen und umzusetzen.

Digitale Verbreitung und neue Inhalte

Die überarbeitete Ausgabe enthält auch neue Kapitel. Dazu gehören Hinweise zur Erkennung von Falschinformationen, zur Unterstützung von Kindern und Angehörigen in belastenden Situationen sowie zur sicheren Aufbewahrung wichtiger Unterlagen. Erstmals gibt es außerdem Verhaltensempfehlungen für Explosionsgefahren und neue Formen der Schutzsuche in urbanen Umgebungen.

Der Ratgeber steht in mehreren Formaten zur Verfügung. Neben der gedruckten Ausgabe kann er online als barrierefreies PDF heruntergeladen werden. Viele Abschnitte sind mit QR-Codes versehen, die auf weiterführende Informationen auf der BBK-Webseite verlinken. Auch in der Warn-App NINA sind zentrale Inhalte eingebunden.

Zusätzlich ist eine Übersetzung in mehrere Sprachen sowie in Leichte Sprache und Deutsche Gebärdensprache vorgesehen. In den kommenden Monaten sollen begleitende Informationskampagnen folgen, um noch mehr Menschen zu erreichen.