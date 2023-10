Korruption im App Store: Apple entlässt mehrere Mitarbeiter

Mehrere Apple-Mitarbeiter sollen ihre Position in der Eingangskontrolle des von Apple betriebenen Software-Kaufhauses zum eigenen Vorteil ausgenutzt und Absprachen mit Entwicklern getroffen haben, um diesen schnelleren Zugang zum App Store und prominente Platzierungen auf Empfehlungsseiten und Feature-Positionen zu verschaffen. Im Gegenzug sollen die Apple-Angestellten mit Essenseinladungen und Nachtclubbesuchen vergütet worden sein.

Unregelmäßigkeiten in China

Dies will die Nachrichtenplattform „The Information“ in Erfahrung gebracht haben und bezieht sich auf eine interne Untersuchung Apples, die mehrere Unregelmäßigkeiten im vergangenen Jahr aufgedeckt haben soll. Nach Angaben des in Hong Kong ansässigen Reporters Wayne Ma sollen über ein halbes Dutzend Mitarbeiter des chinesischen App Store Business Teams von den Korruptions-Vorwürfen betroffen sein.

Zwar hätten die Angestellten nicht allein über die Aufnahme neuer Applikationen in den App Store entscheiden können, allerdings hätten die inzwischen entlassenen Mitarbeiter Positionen innegehabt, die ihnen Einfluss auf die Auswahl besonders hervorgehobener App-Angebote und Feature-Platzierungen im App Store ermöglichten.

„Unsere Lieblings-Apps“: Apple empfiehlt alle möglichen Downloads

Einfluss auf Feature-Platzierungen

Die fraglichen Mitarbeiter hätten sich mit ihrem Verhalten über klar formulierte Richtlinien Apples hinweggesetzt. Diese untersagen sowohl Treffen mit Entwicklern ohne vorherige Absprache mit dem Management als auch das Entgegennehmen von Geschenken und Essenseinladungen strikt.

In einem Statement ist Apple zwar nicht auf spezifische Details des Berichtes eingegangen, hat diesen jedoch kommentiert. Nach Angaben des Unternehmens erwartet man von allen Mitarbeitern weltweit, dass sie sich strikt an ethische Richtlinien und Geschäftsgebaren halten. Das Unternehmen würde Berichte über unangemessenes Verhalten gründlich untersuchen und bei Bedarf unverzüglich Maßnahmen ergreifen, die bis zur Kündigung führen könnten.