Knickt Apple ein? iOS 14 soll mehr Toleranz und Vielfalt bringen

Auf die kommende freie Wahl von E-Mail-Programm und Browsern sowie die Möglichkeit, auch andere Musikdienste als Apple Music mit dem HomePod zu verbinden, haben wir bereits separat hingewiesen. Doch Apple lockert auch in weiteren Bereichen die Zügel. In einer Pressemitteilung versteckt, dokumentiert Apple den Willen, die eng gesteckten Grenzen der hauseigenen Dienste zu lockern. In wieweit dies allerdings freiwillig geschieht, sei dahingestellt. So sehen auch die Kollegen von 9to5Mac darin eher die Vorbereitung auf eine gerichtliche Auseinandersetzung. Apple sieht sich derzeit mit zahlreichen Wettbewerbsklagen konfrontiert und muss sich zudem gegen den Unmut sich drangsaliert fühlender Entwickler wehren.

„Wo ist?“ soll auch Fremdprodukte finden

Die Anbieter von Tile scheinen mit ihrer EU-Beschwerde schon mal erreicht zu haben, dass Apple sein „Wo ist“-Universum lockert. Künftig sollen sich damit auch Produkte von Drittanbietern finden lassen.

Das neue "Wo ist"-Zubehörprogramm ermöglicht es Drittherstellern von Zubehör, die Vorteile eines Netzwerks aus Hunderten von Millionen Geräten zu nutzen, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Ende-zu-Ende Verschlüsselung.

Entwickler können gegen App-Store-Regeln vorgehen

Ein bemerkenswertes Eingeständnis seitens Apple findet sich auch in den Regeln für die App-Store-Nutzung. Entwickler-Streitigkeiten wie in der vergangenen Woche will das Unternehmen künftig offenbar nach Möglichkeit vermeiden. So sollen Entwickler diese Regeln künftig nicht nur hinterfragen dürfen, sondern auch offen auf die Probe stellen können. Apple garantiert zudem, die Freigabe von Apps nicht mehr aufgrund von Streitigkeiten zu verzögern.

Erstens werden Entwickler nicht nur in der Lage sein, Einspruch gegen Entscheidungen darüber einzulegen, ob eine App gegen eine bestimmte Richtlinie der App Store Review Guidelines verstößt, sondern ihnen wird auch ein Mechanismus an die Hand gegeben, um die Richtlinie selbst infrage zu stellen. Zweitens werden bei Apps, die bereits im App Store sind, Fehlerbehebungen nicht länger wegen Richtlinienverstößen verzögert, mit Ausnahme derer, die sich auf rechtliche Fragen beziehen. Die Entwickler werden stattdessen in der Lage sein, das Problem bei der nächsten Einreichung zu adressieren.

Das liest sich alles ausgesprochen positiv, kann man unterm Strich aber so verstehen, dass Apple sich durch die mittlerweile diversen Klagen ernsthaft bedroht sieht und nun alles daran setzt, den Verdacht der wettbewerbswidrigen Dominanz eines Monopolisten von sich zu weisen. Wie auch immer, für Entwickler und Endnutzer könnte diese Kehrtwende in der Tat zu einem besseren Erlebnis führen.