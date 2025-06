Klarna startet Mobilfunkangebot: Tarifbuchung direkt in der App

Klarna, bislang vor allem als Anbieter von Zahlungsdiensten, Ratenkrediten und Shopping-Tools bekannt, weitet sein Geschäftsfeld aus und steigt in den Mobilfunkmarkt ein. Zum Auftakt wird Klarna vorerst nur den US-Mobilfunkmarkt bedienen, hat aber bereits den baldigen Start des neuen Angebotes in Deutschland in Aussicht gestellt.

Klarna startet in den USA

Der neue Tarif lässt sich vollständig über die Klarna-App buchen und verwalten. Technisch basiert das Angebot auf der Plattform des Mobilfunkanbieters Gigs. Klarna startet mit einem Tarif, der unbegrenztes 5G-Datenvolumen sowie Telefonie und SMS für monatlich 40 US-Dollar umfasst. Eine Drosselung der Geschwindigkeit ist nicht vorgesehen, Gigs selbst funkt im Netz von AT&T.

Die Aktivierung des Tarif kann über eine eSIM erfolgen, ohne dass ein Besuch im Laden oder ein Anruf beim Anbieter notwendig wäre. Nutzer behalten auf Wunsch ihre bisherige Rufnummer und verwalten alle Funktionen direkt über die Klarna-App. Weitere Varianten für internationale Nutzung und zusätzliche Länder sind wie gesagt bereits in Planung. Deutschland soll noch dieses Jahr folgen.

Revolut und N26 mit vergleichbaren Angeboten

Klarna ist nicht das erste Fintech-Unternehmen, das Mobilfunkdienste in sein Portfolio aufnimmt. Bereits im Frühjahr hatte Revolut in Deutschland eine eSIM-Funktion eingeführt, über die sich reine Datentarife für über 100 Länder buchen lassen. Telefonie und SMS sind bei Revolut nicht enthalten. Das Angebot richtet sich vor allem an Reisende, da es auch Datenpakete außerhalb der EU-Roamingzone umfasst. Die eSIM lässt sich parallel zu einer bestehenden SIM nutzen und direkt in der Revolut-App aktivieren.

Auch N26 ist mit einem eigenen Mobilfunktarif in Deutschland aktiv. Hier stehen drei Tarifstufen mit bis zu 100 GB Datenvolumen zur Auswahl. Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands sowie EU-weites Roaming sind enthalten. Als Netzpartner dient Vodafone. N26 setzt ebenfalls auf eSIM-Technologie und erlaubt die vollständige Verwaltung über die eigene App. Für die Nutzung wird ein bestehendes Girokonto bei der Direktbank vorausgesetzt.

Der Einstieg von Klarna unterstreicht einen Trend: Immer mehr Neo-Banken und Fintechs binden Mobilfunkangebote in ihre bestehenden Anwendungen ein. Ziel ist es offenbar, digitale Zusatzdienste anzubieten, um Kunden so stärker an die eigene Plattform zu binden.