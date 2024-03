Revolut bietet jetzt Datenvolumen per eSIM an

Wenn ihr ein Konto bei der „Smartphone-Bank“ Revolut habt, könnt ihr dort jetzt auch direkt Datentarife buchen. Revolut bietet dieses Feature schon seit einiger Zeit in Großbritannien und Irland an und startet jetzt auch in Deutschland damit.

Die Dienstleistung wird in Form einer von Revolut ausgegebenen eSIM bereitgestellt, auf die sich Datenpakete für mehr als 100 Länder rund um den Globus buchen lassen. Interessant kann dergleichen trotz des länderübergreifenden Roamings in der EU ganz schnell auch in Europa werden, wenn ihr beispielsweise durch die Schweiz nach Italien fahren, einen Trip nach London machen oder in die Türkei fliegen wollt. Nur ein Teil der hierzulande aktiven Anbieter schließt diese Länder in seine Roaming-Regelungen mit ein.

Die eSIM von Revolut kann auf kompatiblen Smartphone-Modellen parallel zu einer bereits installierten SIM-Karte genutzt werden, das iPhone unterstützt die eSIM seit Generation 11. Die hinterlegte eSIM wird über die Revolut-App für die Datennutzung aktiviert und der Kunde wählt dann das von ihm gewünschte Paket. Revolut bietet allerdings ausschließlich Datenvolumen an – Telefonie und SMS-Dienste sind grundsätzlich nicht enthalten.

Während die neue Funktion generell für alle Nutzer von Revolut bereitsteht, erhalten Abonnenten von Revolut Ultra dauerhaft jeden Monat 3 GB mobiles Datenvolumen zur weltweiten Nutzung kostenlos. Zudem schreibt Revolut als Einführungsangebot allen Nutzern, die ihre neue eSIM bis zum 1. Mai 2024 aktivieren, kostenlos 100 MB weltweites Datenvolumen gut.

Um die neue Funktion zu nutzen, müsst ihr die Revolut-App in der aktuellen Version installiert haben. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, nach Bedarf zwischen regionalen oder globalen Datenplänen und darin enthaltenen Volumina zwischen 1 GB und 20 GB zu wählen.