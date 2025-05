N26 Mobilfunk: Drei Tarife zwischen 14 und 35 Euro verfügbar

In der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass die App-Bank N26 im Mobilfunkmarkt mitmischen will. Jetzt sind die Details zu dem Vorhaben bekannt. Die Berliner Direktbank N26 bietet eine SIM und dazu passende Mobilfunkverträge an, die sich vollständig über die hauseigene App verwalten lassen. Netzpartner von N26 in Deutschland ist Vodafone.

Für die Nutzung wird ein vorhandenes Girokonto bei N26 vorausgesetzt. Interessierte können dann aus drei Varianten wählen, die sich in ihrem monatlichen Datenvolumen unterscheiden. Alle Tarifmodelle enthalten unbegrenzte Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands sowie EU-weites Roaming.

Drei Tarifstufen zwischen 14 und 35 Euro

Zu monatlichen Preisen von 13,99 Euro, 19,99 Euro oder 34,99 Euro bekommt man bei N26 jeweils ein Datenvolumen von 10 GB, 30 GB oder 100 GB. Ein direkter Wechsel zwischen diesen Stufen ist zu Beginn nicht möglich. Allerdings lassen sich die Verträge monatlich kündigen und man kann den gewünschten Tarif bei einer anschließenden Neuanmeldung auswählen. Wenn man die vorhandene Telefonnummer behalten will, muss dies allerdings innerhalb von 90 Tagen erfolgen.

eSIM als technologische Basis

Statt einer klassischen SIM-Karte kommt bei den neuen Tarifen die in aktuellen Smartphones vorhandene eSIM-Technologie zum Einsatz. Die Einrichtung erfolgt direkt über die N26-App, sodass kein Kartenwechsel oder dergleichen nötig ist.

Nach Auswahl eines Tarifs wird der Mobilfunkzugang N26 zufolge innerhalb weniger Minuten freigeschaltet. Die Übertragung einer vorhandenen Rufnummer zu N26 ist beim Einrichten des Tarifs möglich.

Beim iPhone verbaut Apple seit dem vor sieben Jahren erschienenen iPhone Xr standardmäßig eSIMs. Weitere Informationen zur Einrichtung werden über die N26-App bereitgestellt.

N26 stellt sich breiter auf

Mit dem Schritt in den Mobilfunkmarkt erweitert N26 sein Angebot über die klassischen Finanzdienstleistungen hinaus. Konto, Sparprodukte und Mobilfunkvertrag lassen sich in einer Anwendung bündeln. Die Kosten werden auf Monatsbasis direkt verrechnet.