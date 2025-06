Neu bei Google Maps: Umweltzonen, Radwege und Spritsparrouten

Google Maps erweitert sein Funktionsangebot in mehreren europäischen Städten. Die Neuerungen sollen Nutzer dabei unterstützen, Wege im Alltag oder auf Reisen möglichst effizient zurückzulegen. Im Zentrum stehen dabei neue Informationen zu Radrouten, Spritverbrauch und Umweltzonen. Ziel ist es, verschiedene Verkehrsmittel miteinander vergleichbar zu machen und passende Alternativen zum Auto aufzuzeigen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Google eine Funktion eingeführt, die vorschlägt, auf das Auto zu verzichten, wenn sich ein Ziel zu Fuß oder per Bus in etwa gleicher Zeit erreichen lässt. Diese Funktion ist inzwischen in mehr als 60 Städten verfügbar und soll demnächst unter anderem in Kopenhagen, Warschau und Stockholm ergänzt werden.

Zudem erhalten Radfahrende in weiteren europäischen Städten Hinweise zu Streckenführung, Steigungen und Verkehrsdichte. In Zusammenarbeit mit Behörden wurden hierfür umfassende Infrastrukturdaten integriert. Unter anderem profitieren Hamburg, Barcelona, Mailand und Wien von den neuen Informationen. Weltweit deckt das Kartenangebot inzwischen etwa 125.000 Kilometer an Radwegen ab.

Kraftstoffverbrauch und Umweltzonen

Auch Autofahrer erhalten neue Hinweise. So zeigt Google Maps nun die jeweils kraftstoffsparendste Route in neuen Regionen an, sofern diese nicht ohnehin die schnellste ist. Nach Angaben des Unternehmens werden diese Routen jeden Monat weltweit bei rund 500 Millionen Fahrten genutzt.

Außerdem weist die App auf geltende Vorschriften in Umweltzonen hin. Nutzer erfahren, ob ihr Fahrzeug die Zufahrt zu bestimmten Bereichen erlaubt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird eine Umfahrung vorgeschlagen. Diese Funktion soll demnächst in mehr als 1.000 Zonen in ganz Europa zur Verfügung stehen, darunter auch in Österreich, Italien und Schweden.

Ampelschaltungen mithilfe von KI verbessern

Google setzt zudem auf Analysen städtischer Verkehrsdaten. In ausgewählten Städten, etwa in Vilnius, kommt ein System namens „Project Green Light“ zum Einsatz. Es nutzt künstliche Intelligenz und Bewegungsdaten aus Google Maps, um Ampelphasen zu optimieren.