Klarna mit „neuer Super-App“ für gedankenverlorenen Konsum

‎Klarna | Shop now. Pay later.

Dafür bietet die „neue Super-App“ einen extra „Shopping-Browser“, der vorgeblich vor allem ermöglichen soll Klarnas virtuelle Einmalkarten in jedem Online-Shop nutzbar zu machen, unter der Haube aber lediglich Verkaufs-Provisionen durch die gezielte Verlinkung während eurer Surf-Ausflüge abgreifen will.

Eine Vergangenheit von der sich Klarna mit dem heutigen Launch der „neuen Super-App“ sicher gerne verabschieden will. So hat der Shopping-Dienstleister heute angekündigt , die Klarna-App durch einen Relaunch zur All-in-one-App ausbauen zu wollen, die sich bei Einkäufen in beliebigen Online-Shops nutzen lässt und nicht mehr voraussetzt, dass zur Nutzung der Klara-App in einem Partner-Shop des Bezahl-Dienstleisters eingekauft werden muss.

Anfang Oktober stand der wenig transparente Umgang Klarnas mit dem Kreditlimit der Kunden in der Kritik . Da Klarna ohne ein festes Kreditlimit arbeitet, ist bei größeren Transaktionen völlig unklar ob diese auch durchgehen oder schlicht in abgelehnten Überweisungen münden.

Insert

You are going to send email to