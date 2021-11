Nach DKB nun ING-DiBa: Girocard wird kostenpflichtig

Zukünftig sollen Kunden der ING-DiBa in Geschäften vor allem mit ihrer Visa Debitkarte bezahlen, die in den Girokonto-Angeboten der weiterhin (und einschließlich einer Partnerkarte) enthalten ist. Sowohl für die Girocard als auch für die Visa Debitkarte gilt ein Mindestabhebebetrag von 50 Euro bei der ING-DiBa.

Wie die neue Gebührenordnung aussieht, lässt sich in dem heute aktualisierten Preis- und Leistungsverzeichnis der Direktbank nachlesen ( PDF-Download ), in dem die Neukonditionen für die Girocard wie folgt heruntergebrochen werden: Noch bis zum 28. Februar 2022 dürfen alle Kunden die Girocard weiterhin kostenlos nutzen. Ab dem 1. März 2022 werden dann monatlich 99 Cent pro Karte fällig. Die Belastung des monatlichen Entgelts, so die ING-DiBa, erfolgt dann jeweils im Folgemonat.

Insert

You are going to send email to