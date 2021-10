Klarna in der Kritik: Kein festes Kreditlimit und abgelehnte Überweisungen

Besonders problematisch sei hier, dass die Rechnungen im System von Klarna dann als „nicht beglichen“ hinterlegt werden, was automatisch ein Inkassounternehmen in Aktion treten lässt. Betroffene Nutzer berichten, dass dies auch durch Anrufe und E-Mails an den Kundendienst von Klarna nicht korrigieren ließ.

Klarna-Nutzer können sich also nicht auf einen festen Kreditrahmen verlassen, sondern müssen sich den Spielraum der Karten durch fortwährende Nutzung erarbeiten. Der Finanzdienstleister nennt dies ein auf Vertrauen und Loyalität basierendes Konzept. So werde eine Bonitäts- und Identitätsprüfung bei jeder Bestellung aufs neue durchgeführt und die Möglichkeit, für höhere Beträge akzeptiert zu werden, könne mit der Zeit beeinflusst werden

