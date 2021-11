USB-C-auf-Lightning: Zwei neue, knickfreie Schnellladekabel in Blau und Schwarz

Die neuen Schnellladekabel von Ugreen sind in schwarz und blau erhältlich und kosten 17 Euro pro Stück. Zum Vergleich: Die PowerLine III Flow-Kabel von Anker sind zu Stückpreisen zwischen 16 und 18 Euro in den Farbvarianten Schneeweiß, Babyblau, Lavendel, Mauve, Mintgrün, Nachtschwarz und Sonnengelb erhältlich.

Insert

You are going to send email to