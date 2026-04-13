Kiwix-App macht die Wikipedia Offline verfügbar

Mit der kostenfreien Anwendung Kiwix lassen sich umfangreiche Wissenssammlungen lokal auf iPhone, iPad und Mac speichern, unter anderem auch die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Die App fungiert dabei als reiner Leser für vorbereitete Datenpakete.

So lässt sich mit Hilfe der App die gesamte Wikipedia (in einer beliebigen Sprachvariante) herunterladen und anschließend auch ohne Internetverbindung nutzen.

Das Prinzip ist einfach. Nutzer wählen aus verschiedenen verfügbaren Archiven und laden diese einmalig auf ihr Gerät. Danach lassen sich die Inhalte jederzeit durchsuchen und lesen. Neben der Wikipedia stehen auch andere Sammlungen bereit. Dazu gehören etwa thematische Auszüge, TED-Lernmaterialien oder weitere frei verfügbare Projekte wie StackExchange.

Gerade auf Reisen oder in Regionen mit eingeschränkter Netzabdeckung kann dies hilfreich sein. Auch für den Einsatz in Schulen oder bei längeren Aufenthalten ohne stabile Verbindung bietet sich der Offline-Zugriff an.

Braucht 5, 15 oder 50 GB Speicher

Kiwix bietet verschiedene Versionen der Wikipedia an, die sich vor allem in Umfang und Speicherbedarf unterscheiden. Nutzer können selbst entscheiden, ob sie eine vollständige Ausgabe mit Bildern oder eine kompaktere Variante installieren möchten.

Aktuell umfasst die vollständige deutschsprachige Wikipedia mit Bildern rund 52,4 Gigabyte. Eine Version ohne Bilder reduziert den Speicherbedarf auf etwa 14,6 Gigabyte. Für Geräte mit wenig Speicher steht weiterhin eine stark verkleinerte Variante mit 3,8 Gigabyte zur Verfügung. Alternativ lassen sich auch thematische Sammlungen auswählen, die nur bestimmte Fachbereiche abdecken.

52,39 GB : Deutschsprachige Wikipedia mit 5 Mio. Artikeln (mit Bildern)

: Deutschsprachige Wikipedia mit 5 Mio. Artikeln (mit Bildern) 14,58 GB : Deutschsprachige Wikipedia mit 5 Mio. Artikeln (ohne Bilder)

: Deutschsprachige Wikipedia mit 5 Mio. Artikeln (ohne Bilder) 3,87 GB: Deutschsprachige Wikipedia ohne Grafiken und Details

Verglichen mit unserer letzten Berücksichtigung hat sich der Datenbestand fast verdoppelt. Die Inhalte liegen in sogenannten ZIM-Dateien vor, die speziell für die Offline-Nutzung optimiert sind. Diese bündeln Texte und Medien in komprimierter Form, sodass sie effizient gespeichert und durchsucht werden können.

Im Zuge des aktuellen Updates wurde die App technisch überarbeitet. Die Anwendung startet schneller, die Suche arbeitet stabiler und die Oberfläche wurde in Teilen angepasst. Zudem wurden interne Komponenten aktualisiert, um die Verarbeitung der Datenpakete zu verbessern.