Soundscaper 3.0: Großes Update, Vollversion kostenlos

Die iPhone-Applikation Soundscaper, die wir zuletzt im Frühjahr 2024 besprochen haben, ist in der grundlegend überarbeiteten Version 3.0 erschienen. Die Anwendung, die sich auf individuell zusammenstellbare Klanglandschaften konzentriert, wurde nach Angaben der im Münsterland ansässigen Entwickler vollständig neu aufgebaut.

Wie schon zuvor setzt Soundscaper auf ein Baukastensystem, mit dem Nutzer verschiedene Geräusche kombinieren können. Ziel ist es, passende Klangkulissen für Konzentration, Entspannung oder Schlaf zu erstellen. Bereits in der früheren Version konnten Anwender unterschiedliche Klangquellen mischen und eigene Szenarien speichern. Diese Grundidee bleibt erhalten, wurde jedoch technisch und gestalterisch überarbeitet.

Neues Design und iCloud-Sync

Mit Version 3.0, der bislang umfangreichsten Aktualisierung, führt Soundscaper eine überarbeitete Benutzeroberfläche ein. Neben der optischen Neugestaltung wurde auch die Funktionalität erweitert.

Neu ist unter anderem die Unterstützung für die Synchronisierung über iCloud. Damit lassen sich erstellte Klanglandschaften geräteübergreifend nutzen. Wer die App auf mehreren Apple-Geräten einsetzt, kann so auf identische Einstellungen zugreifen.

Auch die Steuerung der einzelnen Klangelemente wurde ausgebaut. Nutzer können nun detaillierter festlegen, wie sich Sounds verhalten. Dazu zählen Optionen für Wiederholungen, zeitliche Verzögerungen und gezielte Pausen innerhalb der Wiedergabe. Ergänzt wird dies durch zusätzliche Klänge, die laut Entwickler kontinuierlich erweitert werden sollen.

Vollversion vorübergehend kostenlos

Weitere Anpassungen betreffen die Bedienung im Alltag. Kleinere Fehler wurden behoben und die Navigation innerhalb der App vereinfacht. Der bereits bekannte Timer zur automatischen Beendigung der Wiedergabe bleibt Bestandteil der Anwendung.

Zum Start der neuen Version wird Soundscaper für kurze Zeit kostenlos angeboten. Der In-App-Kauf der Vollversionen ist aktuell für 0 Euro zu haben. Wer in der Vergangenheit schon mal zugegriffen, die App inzwischen aber vom Gerät geworfen hat, stellt nach der erneuten Installation einfach die Käufe wieder her.