Bekannte Klang-App umfassend überarbeitet
Soundscaper 3.0: Großes Update, Vollversion kostenlos
Die iPhone-Applikation Soundscaper, die wir zuletzt im Frühjahr 2024 besprochen haben, ist in der grundlegend überarbeiteten Version 3.0 erschienen. Die Anwendung, die sich auf individuell zusammenstellbare Klanglandschaften konzentriert, wurde nach Angaben der im Münsterland ansässigen Entwickler vollständig neu aufgebaut.
Wie schon zuvor setzt Soundscaper auf ein Baukastensystem, mit dem Nutzer verschiedene Geräusche kombinieren können. Ziel ist es, passende Klangkulissen für Konzentration, Entspannung oder Schlaf zu erstellen. Bereits in der früheren Version konnten Anwender unterschiedliche Klangquellen mischen und eigene Szenarien speichern. Diese Grundidee bleibt erhalten, wurde jedoch technisch und gestalterisch überarbeitet.
Neues Design und iCloud-Sync
Mit Version 3.0, der bislang umfangreichsten Aktualisierung, führt Soundscaper eine überarbeitete Benutzeroberfläche ein. Neben der optischen Neugestaltung wurde auch die Funktionalität erweitert.
Neu ist unter anderem die Unterstützung für die Synchronisierung über iCloud. Damit lassen sich erstellte Klanglandschaften geräteübergreifend nutzen. Wer die App auf mehreren Apple-Geräten einsetzt, kann so auf identische Einstellungen zugreifen.
Auch die Steuerung der einzelnen Klangelemente wurde ausgebaut. Nutzer können nun detaillierter festlegen, wie sich Sounds verhalten. Dazu zählen Optionen für Wiederholungen, zeitliche Verzögerungen und gezielte Pausen innerhalb der Wiedergabe. Ergänzt wird dies durch zusätzliche Klänge, die laut Entwickler kontinuierlich erweitert werden sollen.
Vollversion vorübergehend kostenlos
Weitere Anpassungen betreffen die Bedienung im Alltag. Kleinere Fehler wurden behoben und die Navigation innerhalb der App vereinfacht. Der bereits bekannte Timer zur automatischen Beendigung der Wiedergabe bleibt Bestandteil der Anwendung.
Zum Start der neuen Version wird Soundscaper für kurze Zeit kostenlos angeboten. Der In-App-Kauf der Vollversionen ist aktuell für 0 Euro zu haben. Wer in der Vergangenheit schon mal zugegriffen, die App inzwischen aber vom Gerät geworfen hat, stellt nach der erneuten Installation einfach die Käufe wieder her.
Entwickler: Gniechwitz & Walterbusch GbR
Laden
Bin etwas verwirrt. Habe eben diese in App Option lebenslang für null Euro ausgewählt und gekauft. Ich habe sogar einen Screenshot gemacht davon, wo man sieht, dass lebenslang für null Euro zu haben ist. Direkt nach dem „Kauf“ wurde meine Kreditkarte mit knapp 43 CHF belastet. Das Ganze erscheint mir etwas undurchsichtig.
Hm, also selbst wenn du versehentlich die jährliche Mitgliedschaft ausgewählt hast, wären es nur 7,99€. Im AppStore ist lebenslang auch mit 0,00€ ausgewiesen.
Danke für die Antwort. Diese Option habe ich eben genauso gesehen, wie Sie das auch beschreiben. Und deshalb auch der Screenshot.
Das Rätsel hat sich aber inzwischen gelöst, mein Kommentar kann ignoriert werden. Als ich auf die Apple Seite ging, wo man Käufe rückgängig machen kann, sah ich, dass effektiv null Euro verrechnet wurden. Es war ein absoluter Zufall, dass Apple genau in der Sekunde meine Kreditkarte belastet hat für drei Käufe, die ich vor vier Tagen gemacht habe und mir meine Bank diese Belastung aus Benachrichtigung anzeigte.
Wünsche allen noch einen angenehmen Tag.
Bei mir geht das Vollversion kaufen nicht
Ich habe die App noch auf meinem Handy. Habe in den Einstellungen jetzt nur den ‚Hebel‘ Werbung ausblenden betätigen können. Hoffe, das dies das Premium war/ist?
Du musst lebenslang kaufen. Nicht diesen Hebel umlegen.
Da gibt es nix in der App, was ich da betätigen könnte, um einen ‚Kauf‘ anzustoßen.
Doch, das gibt es auch bei dir.
Einfach ein beliebiges Icon mit einem Schloß darauf antippen…
Ist „selber denken“ so aus der Mode gekommen?
@ ichmag@pple, warum so aggressiv? Wenn ich sage, das da unter den 3 Strichen rechts oben, nichts hervorgeht, wo ich einen Kauf tätigen kann, dann wird das auch schon stimmen. Von ‚App bewerten‘ bis ‚Weitere App‘ ist nur der Button ‚Werbung ausblenden‘. Ansonsten keine Kaufmöglichkeiten vorgegeben.
Hat bei mir problemlos geklappt. 0€ wie beschrieben.
nach dem kostenlosen Kauf kommt: Zahlungsmethode erforderlich obwohl eine hinterlegt ist…
Klappt nicht
Bei mir genauso:(
Hier auch
Hab das auch
Hatte ich auch. Habe dann Apple Pay als Zahlungsmethode entfernt (Account und Kredit/Girokarte vorhanden) und der Kauf hat problemlos geklappt.
Da liegt wirklich einiges im Argen. Nach Tap auf „Lebenslang“ passiert nichts, wenn man den Button darunter antippt. Normalerweise muss ja auch eine kostenlose Lizenz bestätigt werden. Schließt man das Fenster, hat man keinerlei Zugriff mehr auf jenes in den Einstellungen. Es gibt auch keinerlei Hinweis über die eigene Lizenz. In den anderen Kommentaren gibt es ja noch weitere, andere Fälle. Hier muss dringend etwas getan werden. Schade, die App ist grundsätzlich ja echt ganz nett.
Dann hast du es bereits in der Vergangenheit gekauft. LEBENSLANG gab es da schon öfters kostenlos. Einfach aufs X, dann in die Einstellungen. Kannst du da Werbung deaktivieren, hast du bereits Premium. Dann sind auch alle Sounds nutzbar.