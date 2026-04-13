SmartphoneGrip in neuer Version
Bosch E-Bike: iPhone-Halterung jetzt auch im Hochformat
Bosch hofft auf besseres Wetter und rüstet sein E-Bike-System für die warme Jahreszeit. Die aus unserer Sicht interessanteste Ankündigung ist die Verfügbarkeit einer Hochkant-Halterung für Smartphones. Zudem wird das eBike-Flow-System des Herstellers um verschiedene Funktionen erweitert.
Bislang hat Bosch seine Smartphone-Halterung SmartphoneGrip ausschließlich für die Befestigung im Querformat angeboten. Ganz neu hat der Hersteller nun eine Variante namens SmartphoneGrip Vertical angekündigt, mit deren Hilfe man das Handy auch im Hochformat auf dem Fahrrad befestigen und verwenden kann.
Beim SmartphoneGrip handelt es sich um eine Nachrüstlösung, die anstelle der Display-Varianten Kiox 300 und Kiox 500 auf dem Fahrrad montiert werden kann. Das Smartphone fungiert dann als E-Bike-Bildschirm und zeigt mithilfe der Bosch-App eBike Flow alle relevanten Daten an. Zudem besteht die Möglichkeit, mithilfe der App zu navigieren.
Stromversorgung während der Fahrt
Ein Vorteil der Halterungen von Bosch ist, dass das Smartphone darin auch induktiv mit Strom versorgt wird. Man kann das iPhone auf diesem Weg zwar nicht nennenswert laden, die Versorgung reicht aber aus, um die Verfügbarkeit unabhängig vom Smartphone-Akku zu gewährleisten.
Die neue Version der Halterung ist ab sofort verfügbar und wird wie das Querformat-Modell zum Preis von 59,90 Euro verkauft.
Neue Funktionen für die Flow-App
Begleitend dazu hat Bosch seine eBike-Flow-App in Version 1.34.6 veröffentlicht. Neu ist hier unter anderem die Möglichkeit, die von einem Herzfrequenzmesser oder der Apple Watch übertragenen Herzschlag-Daten in der App zu speichern. Die Werte stehen anschließend im Rahmen der Fahrstatistiken zum Abruf bereit. Dabei kann man sowohl die durchschnittliche Herzfrequenz als auch den Verlauf der Herzfrequenz während der Fahrt abrufen. Die Live-Anzeige der Herzfrequenz auf dem Display ist schon seit längerer Zeit verfügbar.
Die App bietet in der neuen Version zudem die Möglichkeit, häufig genutzte Ziele als Favoriten zu speichern, um die Navigation dorthin zu vereinfachen. Mountainbiker sollen von der neuen Funktion „Trick Check“ profitieren, die laut Bosch Tricks wie Jumps, Wheelies, Manuals oder Stoppies automatisch erkennt und protokolliert.
Entwickler: Robert Bosch GmbH
Laden
Wenn ich mir das Bild von dieser neuen Variante anschaue, dann ist das wieder typisch Bosch! Unhandlich, klobig und optisch eher grottig. Ich nutze die normalen Smartphone Grip mit einem zwischen Adapter. Nun ist das Smart von ebenfalls senkrecht aber in der Standardhalterung die ist optisch sehr viel ansprechender und von der Spannkraft absolut ausreichend und wenn man wie ich das Smartphone nicht geladen haben möchte, dann kann man es ein bisschen nach oben schieben und die Lade Funktion wird unterbrochen.
Ich fahre oft sehr unebene Strecken, bei denen es dann auch starke Schläge/Vibrationen an der Lenkstange gibt.
Muss man sich dem Produkt dann nicht Sorgen machen, dass dadurch irgendwann zB die Mechanik in den Kameralinsen Schaden nimmt?
Was sagt chatgpt ?
Oh man, jetzt müsste ich also noch eine Halterung kaufen fürs Hochformat?! Ne danke. Man könnte ja auch einfach einen Mechanismus verbauen, der beides ermöglicht…
Es ist nicht so, als Gäb es da nicht Leute die einen Adapter gedruckt (entworfen) haben, wo man das Display/Handy drehen kann. https://bike.franknachtigall.de (Hab nix davon, hatte es mal gefunden)
Produktdesigner bei Bosch so:
Muss ja mein Gehalt für das zweite Halbjahr 2026 auch noch rechtfertigen.
Trick Check, falls es in der Öffentlichkeit zu einem Unfall kommt das es schnell geklärt wird zur Schuldfrage.
Find ich gut
Was hat das damit zu tun? Ist es verboten auf einem Fahrrad eine Navigation zu nutzen oder was?
Ich würde niemanden einen Handyhalterung fürs Fahrrad empfehlen. Die Vibrationen richten mehr Schaden als Nutzen. Es gibt sehr teure Hände Halterungen die die Vibration bisschen aufnehmen selbst die Set nicht gegen alle Unebenheiten geeignet. Hab schon mal ein iPhone verschrottet.
Wie macht sich sowas am Handy dann bemerkbar wenn die Vibrationen die Linse schädigen ?
Es soll auch Menschen geben, die nicht zwanghaft immer nur im Gelände rumgurken müssen. Ich nutze seit Jahren ungedämpfte Handyhalterungen und habe deswegen noch nie ein Handy geschrottet.
Halterung von SP-Connect verwenden. Damit erübrigen sich solche Diskussionen.
Besser noch Quadlock
Habe seit 9 Jahren und über 80.000 km mit dem E-Bike, die Halterung von MORPHEUS LABS dran und noch keinen Schaden am Handy.
Ich hab 81k
Wo kann man das Hochkant bestellen? Hab’s noch nirgends gefunden.
Bitteschön:
https://www.elektrofahrrad24.de/bosch-smartphonegrip-vertikal
Danke!
Wird auch Zeit, das man das Handy „normal“ verwenden kann