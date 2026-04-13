Bosch E-Bike: iPhone-Halterung jetzt auch im Hochformat

Bosch hofft auf besseres Wetter und rüstet sein E-Bike-System für die warme Jahreszeit. Die aus unserer Sicht interessanteste Ankündigung ist die Verfügbarkeit einer Hochkant-Halterung für Smartphones. Zudem wird das eBike-Flow-System des Herstellers um verschiedene Funktionen erweitert.

Bislang hat Bosch seine Smartphone-Halterung SmartphoneGrip ausschließlich für die Befestigung im Querformat angeboten. Ganz neu hat der Hersteller nun eine Variante namens SmartphoneGrip Vertical angekündigt, mit deren Hilfe man das Handy auch im Hochformat auf dem Fahrrad befestigen und verwenden kann.

Beim SmartphoneGrip handelt es sich um eine Nachrüstlösung, die anstelle der Display-Varianten Kiox 300 und Kiox 500 auf dem Fahrrad montiert werden kann. Das Smartphone fungiert dann als E-Bike-Bildschirm und zeigt mithilfe der Bosch-App eBike Flow alle relevanten Daten an. Zudem besteht die Möglichkeit, mithilfe der App zu navigieren.

Stromversorgung während der Fahrt

Ein Vorteil der Halterungen von Bosch ist, dass das Smartphone darin auch induktiv mit Strom versorgt wird. Man kann das iPhone auf diesem Weg zwar nicht nennenswert laden, die Versorgung reicht aber aus, um die Verfügbarkeit unabhängig vom Smartphone-Akku zu gewährleisten.

Die neue Version der Halterung ist ab sofort verfügbar und wird wie das Querformat-Modell zum Preis von 59,90 Euro verkauft.

Neue Funktionen für die Flow-App

Begleitend dazu hat Bosch seine eBike-Flow-App in Version 1.34.6 veröffentlicht. Neu ist hier unter anderem die Möglichkeit, die von einem Herzfrequenzmesser oder der Apple Watch übertragenen Herzschlag-Daten in der App zu speichern. Die Werte stehen anschließend im Rahmen der Fahrstatistiken zum Abruf bereit. Dabei kann man sowohl die durchschnittliche Herzfrequenz als auch den Verlauf der Herzfrequenz während der Fahrt abrufen. Die Live-Anzeige der Herzfrequenz auf dem Display ist schon seit längerer Zeit verfügbar.

Die App bietet in der neuen Version zudem die Möglichkeit, häufig genutzte Ziele als Favoriten zu speichern, um die Navigation dorthin zu vereinfachen. Mountainbiker sollen von der neuen Funktion „Trick Check“ profitieren, die laut Bosch Tricks wie Jumps, Wheelies, Manuals oder Stoppies automatisch erkennt und protokolliert.