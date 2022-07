„Kinoreife Aufnahmen“: iPhone-Video-Workshops bei Apple

Die Tatsache, dass sich inzwischen wieder Vor-Ort-Termine für die Apple-Workshops buchen lassen, ist auch noch eine Erwähnung wert. In der Corona-Zeit gab es über einen längeren Zeitraum hinweg keine entsprechenden Angeboten von Apple. Die Möglichkeit, sich wieder in den Apple-Filialen zu treffen besteht erst seit vergangenem August wieder. Zum Einstieg gab es damals neben Film-Workshops für iPhone-Besitzer auch die Möglichkeit, sich im Videoschnitt mit iMovie auf dem iPad zu versuchen.

Apples hat bereits mehrere „Today at Apple“-Workshops mit der iPhone-Kamera als Thema abgehalten. Wir erinnern uns hier an die Abhandlung zum Thema Nachtaufnahmen und der Video-Bearbeitung . Allerdings müsst ihr die Filme stets im Original konsumieren, Apple Deutschland hat hier bislang keine lokalisierten Versionen veröffentlicht.

Dabei werden die Kurse nicht nur „trocken“ absolviert, sondern man kann das Erlernte laut Apple in der Umgebung der Ladengeschäfte direkt in die Praxis umsetzen – wahlweise mit dem eigenen iPhone oder einem für diesen Zweck von Apple bereitgestellten aktuellen Modell.

