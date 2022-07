ARD-Mediathek: 3sat jetzt integriert, „Macht auf Zeit“ startet neu

Die offizielle Mediatheken-App der gesamten ARD ist heute in Version 8.11 erschienen und integriert erstmals auch den Kultursender 3sat als eigenen Kanal im Sender-Bereich der programmübergreifenden Streaming-Anwendung.

Mit 3sat wächst das Angebot der vertretenen Sender auf insgesamt 18 Stück an. Neben dem Ersten und dem deutsch-französischen Gemeinschaftssender ARTE stehen in der ARD-Mediathek damit nun ARD Alpha, ARD One, BR, funk, HR, KiKA, MDR, NDR, Phoenix, RadioBremen, RBB SR, SWR, tagesschau24, WDR und 3sat zur Verfügung.

„Macht auf Zeit“ startet neu

Sollten wir die ARD-Mediathek mit diesem Hinweis mal wieder auf euren Radar geschoben haben, dann interessiert vielleicht noch die folgende Neuvorstellung: Heute geht die zweite Staffel der erfolgreichen Polit-Dokumentation „Macht auf Zeit“ an den Start.

Die neue Season ist wie die Debüt-Staffel vom Januar abermals auf vier Folgen aufgeteilt und konzentriert sich auf die Politiker, die bereits in den ersten vier Folgen begleitet wurden: Lars Klingbeil (SPD), Ricarda Lang (Bündnis 90/ Die Grünen) und Johannes Vogel (FDP). Aus Reihen der Opposition werden Tilman Kuban (CDU), Clara Bünger (Linke) und Markus Frohnmaier (AfD) beobachtet.

Die Polit-Dokumentation punktete Anfang des Jahres mit erfrischend authentischen Porträts der sonst doch häufig auf die persönliche Inszenierung bedachten Polit-Profis und lässt sich in der ARD Mediathek ab heute konsumieren.

Im linearen Fernsehen feiert die zweite Staffel ihre Premiere erst heute Nacht ab 00:45 Uhr im SWR Fernsehen. Auf Googles Video-Portal YouTube sollen zwar auch Videos erscheinen, hier wird der Channel der Tagesschau die erste Folge jedoch nur in einer gekürzten Fassung zur Verfügung stellen, was den Abstecher in die ARD-Applikation zur attraktivsten Zugriffs-Option macht.