Neue Video-Workshops von Apple: Foto-Bearbeitung auf dem iPhone

Unter dem Motto „Today at Apple“ bietet Apple schon seit einiger Zeit kreative Workshops in seinen Filialgeschäften an. Aktuell lässt sich in Berlin etwa der Video-Skills-Workshop „Mit dem iPhone aufnehmen“ besuchen, der Teilnehmer in etwa 30 Minuten mit Tipps versorgen soll, wie diese ihre Filmideen am besten verwirklichen.

Motiviert durch die Coronavirus-Pandemie ist Apple in den vergangenen Wochen dazu übergegangen erste „Today at Apple“-Workshops auf der Videoplattform YouTube anzubieten.

Bereits die dritte Episode

Hier haben sich Mitarbeiter des Konzerns bereits mit der Erstellung kreativer Nachtaufnahmen und dem Filme und Editieren von Schleifen-Aufnahmen auseinandergesetzt.

Der Jüngste Clip in der Video-Workshop-Reihe „Today at Apple“ wurde vor wenigen Minuten veröffentlicht. Auf knapp sechs Min gibt Apple-Mitarbeiterin Jahmyra Hilfestellungen dazu, wie sich aussagekräftige Porträts mit dem iPhone inszenieren, fotografieren und bearbeiten lassen.

Die Videos sind derzeit nur auf Apples amerikanischem YouTube-Kanal zu finden, Apple Deutschland bietet noch keine entsprechenden Clips an.

„Today at Apple“ laufen wieder vor Ort

Apple selbst ist erst zum Wochenanfang dazu übergegangen die „Today at Apple“-Workshops wieder in den Filialen anzubieten. Coronabedingt hatte sich Apple im vergangenen Frühjahr dazu entschieden, die Bestandskunden-Pflege ins Netz zu verlagern und bot die Informationsveranstaltungen mehrere Monate hindurch ausschließlich Online an.

Die „Today at Apple“-Workshops werden stets kostenlos angeboten. Wer das Mitmach-Alter von 18 Jahren noch nicht erreicht hat, kann mit seinen Eltern oder anderen gesetzlichen Vertretern teilnehmen. Alle Teilnehmer müssen den „Today at Apple“-Datenschutzregeln zustimmen, in denen auch der Folgende Satz notiert ist: „Auch das Feiern meiner Kunstwerke kann Teil der Session sein“.