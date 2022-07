Nanoleaf Ultra Black Triangles: RGB-Panels mit schwarzer Basis

Nanoleaf bietet die Ultra Black Shapes als limitierte Auflage in Starter Kits mit neuen Elementen zum Preis von 219,99 Euro und Erweiterungspaketen mit je drei Elementen für 69,99 Euro an.

Nanoleaf nimmt sein zehnjähriges Firmenjubiläum zum Anlass für den befristeten Verkauf der neuen Produktreihe. Ausgeschaltet erscheinen die geometrischen Leuchtelemente in sattem Schwarz und eingeschaltet können sie dann in beliebigen Farben erstrahlen. Dabei ermöglicht die Kombination aus schwarzen Basiselementen und bunten RGB-Farben besonders attraktive Lichtszenen. Die Steuerung und Programmierung der Beleuchtung kann per App erfolgen. Zudem sind die Nanoleaf-Beleuchtungslösungen mit HomeKit kompatibel.

Insert

You are going to send email to