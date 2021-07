„Today at Apple“: Kleiner Video-Workshop zu iPhone-Nachtaufnahmen

Die anfangs auf lokale Apple Stores beschränkten „Today at Apple“-Workshops laufen mittlerweile – sofern es vom Thema her passt – auch online. Die aktuelle Video-Veröffentlichung aus dieser Reihe ist eine Empfehlung für an Fotografie interessierte iPhone-Nutzer. Die aus Finnland stammende und in London lebende Fotografin Maria Lax gibt Tipps zum Thema Nachtaufnahmen mit dem iPhone.

