Flora Incognita: Die beste App zur Pflanzenbestimmung liefert neue Erkenntnisse

Die kostenfreie Smartphone-Applikation Flora Incognita haben wir euch erstmals im März 2019, damals noch als ausgesprochenen Geheimtipp ans Herz gelegt. Seitdem wurde die Applikation zur Pflanzenbestimmung mehrfach aktualisiert, ist inzwischen in Version 2.8 verfügbar und hat sich als Begleiter für Natur-Spaziergänge bewährt.

Bild: Jana Wäldchen / MPI-BGC

Flora Incognita nutzt die iPhone-Kamera, um Fotos von unbekannten Pflanzen, Sträuchern, Bäumen und Gewächsen zu knipsen und ist in der Lage, diese anschließend binnen weniger Sekunden zu identifizieren. Meist erfolgt die Bestimmung dabei unmittelbar und liefert neben dem Namen der Pflanze zahlreiche zusätzliche Informationen zur Giftigkeit, den Erkennungsmerkmalen, der Verwendung und der Bestäubung.

Zudem zeigt das Forschungsprojekt ähnliche Arten an, informiert über Blütezeit, und Blattausdauer und zeigt die Verbreitung innerhalb der Bundesrepublik zuverlässig auf einer farbigen Deutschland-Karte an.

App-Nutzung bildet ökologischen Wandel ab

Wie das Max-Planck-Institut für Biogeochemie jetzt mitgeteilt hat, scheint die App zur Pflanzenbestimmung auch Rückschlüsse auf den ökologischen Wandel in Deutschland zuzulassen.

In Regionen, in denen die App von vielen Smartphone-Nutzern eingesetzt wird, ist diese in der Lage „großräumige ökologische Muster“ abzubilden und liefert dabei so gute Daten, dass diese mit herkömmlichen Langzeit-Kartierungen wie etwa der Datenbank FlorKart vergleichbar sind, deren Datenbestand von über 5000 Pflanzenexperten über einen Zeitraum von 70 Jahre zusammengetragen wurde.

Das Fazit der Forscher: Mit den kontinuierlichen Datenerfassungen, die Flora Incognita und andere Apps zu Pflanzenbestimmung quasi im Hintergrund abwickeln, könnten sich ökologische Veränderung weltweit in Echzeit erfassen lassen. Dies habe ein riesiges Potenzial für die Biodiversitäts- und Umweltforschung.

Flora Incognita erkennt mittlerweile über 4800 Pflanzenarten.