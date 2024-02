Keine Web-Apps in Europa: Apple hüllt sich in Schweigen

Wir haben in der vergangenen Woche schon darüber berichtet, dass sich die auch PWA abgekürzten „progressiven Web-Apps“ mit den ersten beiden Beta-Versionen von iOS 17.4 nicht mehr nutzen lassen. Die Problematik betrifft allerdings nur Nutzer in den Ländern der Europäischen Union, sodass zuvor schon ein Zusammenhang mit dem Anfang März in Kraft tretenden Gesetz über digitale Märkte vermutet wurde.

Dieser Eindruck scheint sich mehr und mehr zu bestätigen und man muss sich wundern, warum Apple hier keine klare Ansage macht. Der iPhone-Hersteller hat bislang weder auf die Berichte über den Fehler und die damit zusammenhängende Kritik reagiert, noch findet sich in den Update-Notizen zu den Beta-Versionen von iOS 17.4 ein entsprechender Hinweis.

We can confirm that PWAs on iOS 17.4 are turned off for EU users on b3, while Apple keeps silent about it as if it's not happening.

At this point, it’s a feature disabled on purpose, and they want to keep it that way for the stable version to ship in a few weeks to all users. https://t.co/kZHVxmRijX

— Maximiliano Firtman (@firt) February 14, 2024