Funktion von Web-Apps in der EU künftig wohl eingeschränkt

Die abgekürzt auch PWA genannten progressiven Web-Apps stehen so wie es aktuell aussieht, für EU-Nutzer künftig nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Probleme bei der Ausführung der Anwendungen gab es schon mit der ersten von Apple veröffentlichten Beta-Version von iOS 17.4. In der Beta 2 deutet nun eine Hinweismeldung beim Start dieser Anwendungen darauf hin, dass es sich bei den Einschränkungen nicht um einen Fehler handelt.

Everyone shows something like this on every installed icon, pwa or shortcut. I'm not sure what's going on; it it's A/B testing or what pic.twitter.com/0rhQwNSiA5

— Maximiliano Firtman (@firt) February 8, 2024