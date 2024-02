Apple Music mit Radiosendern zum Valentinstag

Apple Music ist zum heutigen Valentinstag mit zwei neuen Radiostationen am Start. Abonnenten von Apples Musikdienst finden die Neuzugänge „Liebe“ und „Herzschmerz“ im Bereich „Sender für dich“ in der Musik-App auf dem iPhone oder Mac.

Apple bewirbt die neuen Auto-Mixes mit Sätzen wie „Having a broken heart sucks, but your Heartbreak Station can help get you through it“ auf den sozialen Netzwerken. Die Bereitstellung im persönlichen Bereich der Nutzer auf Apple Music mag von daher ihre Berechtigung haben, dass die Zusammenstellungen grundsätzlich auf dem von Apple ermittelten Geschmack der Nutzer basieren.

Voll und ganz konnten uns die neuen Apple-Mixes allerdings nicht zufriedenstellen, auch wenn erkennbar ist, dass die zugrundeliegenden Algorithmen sich alle Mühe geben, jeweils die musikalischen Vorlieben und häufig gehörten Künstler zu berücksichtigen. Besonders schwierig wird es für die Automatismen vermutlich dann, wenn man für sich gewöhnlich alles andere als schwüle Balladen und Herzschmerz zu Gemüte führt.

„Liebe“ und „Melancholie“ bei Deezer das ganze Jahr über

Die mit Apple Music konkurrierenden Musikdienste haben übrigens ihrerseits ebenfalls spezielle Mixes zum Valentinstag am Start. Deezer bietet seinen Nutzern zudem das ganze Jahr über neben dem personalisierten Standardmix „Flow“ auch spezielle themenbasierte Zusammenstellungen an. Hier wären wohl „Liebe“ und „Melancholie“ die Pendants zu den neuen Apple-Sendern, zudem können Deezer-Nutzer noch aus den Kategorien „Motivation“, „Party“, „Chill“ und „Fokus“ wählen.

Wie gut oder schlecht solche automatischen Zusammenstellungen funktionieren, hängt neben dem persönlichen Musikgeschmack wohl ganz besonders auch von der Stimmung ihrer Konsumenten hab. Das selbst gebastelte „digitale Mixtape“ wird vermutlich aber so schnell aber keine künstliche Intelligenz ersetzen.