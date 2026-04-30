Kaufland startet Apple-Aktion: Gutschein an Kaufland Card Xtra gekoppelt

Nachdem Kaufland sein Bonusprogramm im Februar per App-Update auf die „Kaufland Card Xtra“ umgestellt hat, nutzt der Händler das neue System nun für zeitlich begrenzte Aktionen. Aktuell steht eine Kooperation mit Apple im Fokus, bei der sich der Kauf von Geschenkkarten zusätzlich auszahlen kann.

10 Prozent als Einkaufsgutschein

Zwischen dem 30. April und dem 6. Mai erhalten Nutzer der Kaufland Card Xtra beim Kauf von Apple-Geschenkkarten einen Rabattcoupon für den nächsten Einkauf. Voraussetzung ist, dass die Karte über die App gescannt wird. Der Coupon wird laut Aktionsbeschreibung innerhalb von zwei Tagen bereitgestellt und kann anschließend bei Kaufland eingelöst werden.

Die Höhe des Gutscheins richtet sich nach dem gekauften Kartenwert. Für eine Apple-Karte im Wert von 25 Euro gibt es 2,50 Euro Rabatt auf den nächsten Einkauf. Beim Kauf von 50 Euro werden 5 Euro gutgeschrieben. Wer 100 Euro investiert, erhält einen Coupon über 10 Euro. Beim Kauf von zwei Karten kann sich der Betrag entsprechend erhöhen, maximal sind 20 Euro möglich.

App wird zentrale Schnittstelle für Aktionen

Die aktuelle Aktion zeigt, wie Kaufland die im Februar eingeführte Struktur der Kaufland Card Xtra erweitert. Bereits damals hatte das Unternehmen angekündigt, das bestehende System aus Coupons und Rabatten um zusätzliche Anreize zu ergänzen. Neben dem bekannten Punktesystem, bei dem pro ausgegebenem Euro ein Punkt gesammelt wird, rücken nun verstärkt zeitlich begrenzte Kampagnen in den Mittelpunkt.

Die Teilnahme ist an die Nutzung der App gebunden. Sowohl die Erfassung des Einkaufs als auch die Bereitstellung und Einlösung des Coupons erfolgen ausschließlich digital. Pro Kunde ist nur eine Teilnahme möglich, der ausgegebene Gutschein kann bis zum 27. Mai eingelöst werden.

Einschränkungen gibt es ebenfalls. Die Aktion gilt nur für die Wertstufen 25, 50 und 100 Euro. Zudem lässt sich der Coupon nicht mit anderen Einkaufsrabatten kombinieren. Die Apple-Geschenkkarten selbst sind an eine deutsche Apple-ID gebunden.