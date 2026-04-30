iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 852 Artikel

Kostenlos und lokal

Arbeitszeit-App: Digitale Stempeluhr für das iPhone
Artikel auf Mastodon teilen.
20 Kommentare 20

Der Entwickler Stefan Flemming macht uns auf seine eben in Version 1.7 erschienene App „Arbeitszeit: Zeiterfassung“ aufmerksam.

Zeiterfassung per Fingertipp

Die Anwendung lässt sich als digitale Stempeluhr beschreiben. Als Hauptfunktion lassen sich Arbeitszeiten durch Ein- und Ausstempeln per Fingertipp erfassen. Um dies zu vereinfachen, bietet die App auch verschiedene Automatisierungen an. So ist es beispielsweise möglich, die Arbeitszeit auf Basis von Geofencing, also beim Betreten oder Verlassen bestimmter Orte automatisch zu starten oder zu beenden. Alternativ kann man die Anfangs- und Endzeiten mithilfe von Siri oder Kurzbefehlen speichern.

Arbeitszeit 1

Arbeitspausen können dabei gesondert dokumentiert werden. Ergänzend bietet die App automatische Erinnerungen, wenn die geplante Arbeitszeit erreicht oder überschritten wird. Aktive Stempelvorgänge lassen sich als Live-Aktivität auf dem iPhone anzeigen.

Auswertungen und Urlaubsverwaltung

Die erfassten Arbeitszeiten werden in Form von Diagrammen und Übersichten dargestellt. Diese lassen sich nach Kategorien, Arbeitsorten oder Zeiträumen filtern. Auch Urlaubszeiten können verwaltet werden. Dabei berücksichtigt das System laut dem Entwickler auch ungenutzte Resttage und überträgt diese in das folgende Jahr. Zudem werden gesetzliche Feiertage für Deutschland, Österreich und die Schweiz automatisch in den Kalender übernommen.

Arbeitszeit 2

Die App „Arbeitszeit: Zeiterfassung“ behält die gesammelten Informationen nicht für sich. Die Daten können als PDF oder CSV-Tabelle ausgegeben werden. Zusätzlich lässt sich eine Sicherungskopie der Daten erstellen.

Kostenlos und lokal

Der Entwickler betont, dass es sich bei der App um ein Hobby-Projekt handelt und damit keinerlei finanzielle Interessen verbunden sind. Die App soll auch weiterhin kostenlos bleiben. Abgesehen von der optionalen iCloud-Integration bleiben sämtliche Daten lokal auf dem Gerät. Zum Schutz der Privatsphäre sind auch keine externen Analysewerkzeuge oder Tracking-Dienste integriert.

Laden im App Store
Arbeitszeit: Zeiterfassung
Arbeitszeit: Zeiterfassung
Entwickler: Stefan Flemming
Preis: Kostenlos
Laden
30. Apr. 2026 um 15:09 Uhr von chris Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Erinnert von den Funktionen her verblüffend an „Automatische StempelUhr“.
    Und die nutze ich schon seit zig Jahren.

    Antworten Melden

  • Sieht vom Logo fast wie WorkTimes aus……

    Ich probiere mal aus, bei dem Preis erst Recht.

    Antworten Melden

  • Wie sieht es mit Homeoffice aus? Da brauche ich nicht stempeln.

    Antworten Melden

    • Mir ist da was anderes bekannt: Grundsätzlich besteht in Deutschland eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung auch im Homeoffice; der Arbeitsort macht dabei keinen Unterschied. Seit dem BAG-Urteil von 2022 müssen Arbeitgeber ein verlässliches System zur Erfassung der Arbeitszeit einführen.

      Irgendwas wird Dein Arbeitgeber doch anbieten, oder?

      Antworten Melden

    • Erstens ist die Frage komisch. Wenn du etwas nicht brauchst, nutzt du es halt einfach nicht. Was genau willst du also wissen?
      Zweitens siehe den Kommentar davor. Home Office alleine befreit nicht von Arbeitszeiterfassung.

      Antworten Melden

      • Da hast du völlig recht. Es gibt verschiedene Arten. Sicher muss ich meine Arbeitszeit auch im Homeoffice erfassen. Nur brauche ich nicht stempeln oder zu einer gewissen Uhrzeit online sein. Ich bekomme meine Stunden fest geschrieben. Wenn man diese Tage so in einer Kategorie, wie in der App als Dienstreise, krank oder Urlaub, eintragen und zuweisen könnte, wäre es doch schön.
        Ist ja auch egal, die App „StempelUhr“ kann und macht das und ist genau das Richtige für mich.

      • Ok, dann war deine initiale Frage sehr missverständlich und verkürzt.

    • Homeoffice ist keine Telearbeit, sondern mobiles Arbeiten. Dementsprechend gelten die gleichen Regelung wie bei der Arbeit im Büro. Und hier herrscht die Verpflichtung zur Zeiterfassung sehr wohl.

      Antworten Melden
  • Alexander Weichart

    Cool, ist auch eine Mac App geplant? Vor allem wenn man am Mac arbeitet wäre das natürlich praktischer als das iPhone rauszuholen.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Wenn ich das lese muss ich immer hysterisch lachen: „Seit dem BAG-Urteil von 2022 müssen Arbeitgeber ein verlässliches System zur Erfassung der Arbeitszeit einführen.“
    In der Wirtschaft drohen Strafen von 15.000€, wenn der Arbeitgeber nicht auf Pausenzeichen achtet und das Land drückt sich seit Jahren um diese Pflicht bei seinen Lehrern (sicher auch bei anderen Beamten, das kann ich aber nicht beurteilen).
    Mit fadenscheinigen Ausreden, wie „Das ist schwer zu erfassen, wie soll man das bewerten…?“
    Wie macht es denn die Wirtschaft? Unterscheidet man da in rigendeiner Weise, ob man eine Schulung hält oder einen Kundenbrief schreibt? Nein!
    Solche Tools sind hier extrem wichtig, damit man dem Land mal aufführen kann, wie hoch die Belastung wirklich ist.
    Soll bei einer evtl. Klage wunder wirken!

    Danke an die Entwickler, die sowas auch noch kostenlos zur Verfügung stellen!
    Für Lehrer soll übrigens MiZeit gut sein, kostet 1,-/Mon. ist allerdings iOS und Cloud Basiert. Wer es also lokal haben will, findet hier auch eine andere Lösung.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Vielen Dank für den Tipp! Und dann an den Entwickler.
    Ich hab mir die App geladen und angeschaut: wirklich viele Einstellmöglichkeiten und Anpassungen. Werden sie auf jeden Fall ausprobieren.

    Das einzige, was ich nicht gefunden habe, mir aber sehr wünschen würde: eine Apple Watch Komplikation.

    Ich hab ein Zifferblatt, das beim Betreten der Arbeit automatisch erscheint. Es wäre perfekt, wenn ich darauf eine Komplikation mit Arbeitszeiterfassung legen könnte!

    Antworten Melden

  • Cool, gleich mal installiert und der erste Eindruck ist perfekt

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43852 Artikel in den vergangenen 6816 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven