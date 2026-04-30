Der Entwickler Stefan Flemming macht uns auf seine eben in Version 1.7 erschienene App „Arbeitszeit: Zeiterfassung“ aufmerksam.

Zeiterfassung per Fingertipp

Die Anwendung lässt sich als digitale Stempeluhr beschreiben. Als Hauptfunktion lassen sich Arbeitszeiten durch Ein- und Ausstempeln per Fingertipp erfassen. Um dies zu vereinfachen, bietet die App auch verschiedene Automatisierungen an. So ist es beispielsweise möglich, die Arbeitszeit auf Basis von Geofencing, also beim Betreten oder Verlassen bestimmter Orte automatisch zu starten oder zu beenden. Alternativ kann man die Anfangs- und Endzeiten mithilfe von Siri oder Kurzbefehlen speichern.

Arbeitspausen können dabei gesondert dokumentiert werden. Ergänzend bietet die App automatische Erinnerungen, wenn die geplante Arbeitszeit erreicht oder überschritten wird. Aktive Stempelvorgänge lassen sich als Live-Aktivität auf dem iPhone anzeigen.

Auswertungen und Urlaubsverwaltung

Die erfassten Arbeitszeiten werden in Form von Diagrammen und Übersichten dargestellt. Diese lassen sich nach Kategorien, Arbeitsorten oder Zeiträumen filtern. Auch Urlaubszeiten können verwaltet werden. Dabei berücksichtigt das System laut dem Entwickler auch ungenutzte Resttage und überträgt diese in das folgende Jahr. Zudem werden gesetzliche Feiertage für Deutschland, Österreich und die Schweiz automatisch in den Kalender übernommen.

Die App „Arbeitszeit: Zeiterfassung“ behält die gesammelten Informationen nicht für sich. Die Daten können als PDF oder CSV-Tabelle ausgegeben werden. Zusätzlich lässt sich eine Sicherungskopie der Daten erstellen.

Kostenlos und lokal

Der Entwickler betont, dass es sich bei der App um ein Hobby-Projekt handelt und damit keinerlei finanzielle Interessen verbunden sind. Die App soll auch weiterhin kostenlos bleiben. Abgesehen von der optionalen iCloud-Integration bleiben sämtliche Daten lokal auf dem Gerät. Zum Schutz der Privatsphäre sind auch keine externen Analysewerkzeuge oder Tracking-Dienste integriert.