Kostenlos und lokal
Arbeitszeit-App: Digitale Stempeluhr für das iPhone
Der Entwickler Stefan Flemming macht uns auf seine eben in Version 1.7 erschienene App „Arbeitszeit: Zeiterfassung“ aufmerksam.
Zeiterfassung per Fingertipp
Die Anwendung lässt sich als digitale Stempeluhr beschreiben. Als Hauptfunktion lassen sich Arbeitszeiten durch Ein- und Ausstempeln per Fingertipp erfassen. Um dies zu vereinfachen, bietet die App auch verschiedene Automatisierungen an. So ist es beispielsweise möglich, die Arbeitszeit auf Basis von Geofencing, also beim Betreten oder Verlassen bestimmter Orte automatisch zu starten oder zu beenden. Alternativ kann man die Anfangs- und Endzeiten mithilfe von Siri oder Kurzbefehlen speichern.
Arbeitspausen können dabei gesondert dokumentiert werden. Ergänzend bietet die App automatische Erinnerungen, wenn die geplante Arbeitszeit erreicht oder überschritten wird. Aktive Stempelvorgänge lassen sich als Live-Aktivität auf dem iPhone anzeigen.
Auswertungen und Urlaubsverwaltung
Die erfassten Arbeitszeiten werden in Form von Diagrammen und Übersichten dargestellt. Diese lassen sich nach Kategorien, Arbeitsorten oder Zeiträumen filtern. Auch Urlaubszeiten können verwaltet werden. Dabei berücksichtigt das System laut dem Entwickler auch ungenutzte Resttage und überträgt diese in das folgende Jahr. Zudem werden gesetzliche Feiertage für Deutschland, Österreich und die Schweiz automatisch in den Kalender übernommen.
Die App „Arbeitszeit: Zeiterfassung“ behält die gesammelten Informationen nicht für sich. Die Daten können als PDF oder CSV-Tabelle ausgegeben werden. Zusätzlich lässt sich eine Sicherungskopie der Daten erstellen.
Kostenlos und lokal
Der Entwickler betont, dass es sich bei der App um ein Hobby-Projekt handelt und damit keinerlei finanzielle Interessen verbunden sind. Die App soll auch weiterhin kostenlos bleiben. Abgesehen von der optionalen iCloud-Integration bleiben sämtliche Daten lokal auf dem Gerät. Zum Schutz der Privatsphäre sind auch keine externen Analysewerkzeuge oder Tracking-Dienste integriert.
Entwickler: Stefan Flemming
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Erinnert von den Funktionen her verblüffend an „Automatische StempelUhr“.
Und die nutze ich schon seit zig Jahren.
Genau das habe ich auch gedacht! Und ich bin großer Fan der App! Könnte man hier auch mal vorstellen…
Super App, nutze ich auch seit Jahren. Ist zuverlässig und nicht mit Funktion überladen wie manche andren ähnlichen Apps
Sieht vom Logo fast wie WorkTimes aus……
Ich probiere mal aus, bei dem Preis erst Recht.
Wie sieht es mit Homeoffice aus? Da brauche ich nicht stempeln.
Mir ist da was anderes bekannt: Grundsätzlich besteht in Deutschland eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung auch im Homeoffice; der Arbeitsort macht dabei keinen Unterschied. Seit dem BAG-Urteil von 2022 müssen Arbeitgeber ein verlässliches System zur Erfassung der Arbeitszeit einführen.
Irgendwas wird Dein Arbeitgeber doch anbieten, oder?
Meiner nicht. Bei uns gibt es keine Zeiterfassung. Weder im Büro noch für das Homeoffice.
Das ist das illegal. Sollte man melden.
Erstens ist die Frage komisch. Wenn du etwas nicht brauchst, nutzt du es halt einfach nicht. Was genau willst du also wissen?
Zweitens siehe den Kommentar davor. Home Office alleine befreit nicht von Arbeitszeiterfassung.
Da hast du völlig recht. Es gibt verschiedene Arten. Sicher muss ich meine Arbeitszeit auch im Homeoffice erfassen. Nur brauche ich nicht stempeln oder zu einer gewissen Uhrzeit online sein. Ich bekomme meine Stunden fest geschrieben. Wenn man diese Tage so in einer Kategorie, wie in der App als Dienstreise, krank oder Urlaub, eintragen und zuweisen könnte, wäre es doch schön.
Ist ja auch egal, die App „StempelUhr“ kann und macht das und ist genau das Richtige für mich.
Ok, dann war deine initiale Frage sehr missverständlich und verkürzt.
Homeoffice ist keine Telearbeit, sondern mobiles Arbeiten. Dementsprechend gelten die gleichen Regelung wie bei der Arbeit im Büro. Und hier herrscht die Verpflichtung zur Zeiterfassung sehr wohl.
Cool, ist auch eine Mac App geplant? Vor allem wenn man am Mac arbeitet wäre das natürlich praktischer als das iPhone rauszuholen.
Leg doch das Fon neben dich ^^
Alternativ geht das Ein- und Ausstempeln auch über die Apple Watch.
Hatte da mal „Geofency“ . Kostet was . 4 SFR.
Deutscher Entwickler.
Super cool. Da wusste ich immer wann, wo ich war. :-)
Ist natürlich ein Akku-Killer mit GPS.
Aber das sollte auch mit WLAN gehen. (?)
https://apps.apple.com/ch/app/geofency-time-tracking/id615538630?l=en-GB
Wenn ich das lese muss ich immer hysterisch lachen: „Seit dem BAG-Urteil von 2022 müssen Arbeitgeber ein verlässliches System zur Erfassung der Arbeitszeit einführen.“
In der Wirtschaft drohen Strafen von 15.000€, wenn der Arbeitgeber nicht auf Pausenzeichen achtet und das Land drückt sich seit Jahren um diese Pflicht bei seinen Lehrern (sicher auch bei anderen Beamten, das kann ich aber nicht beurteilen).
Mit fadenscheinigen Ausreden, wie „Das ist schwer zu erfassen, wie soll man das bewerten…?“
Wie macht es denn die Wirtschaft? Unterscheidet man da in rigendeiner Weise, ob man eine Schulung hält oder einen Kundenbrief schreibt? Nein!
Solche Tools sind hier extrem wichtig, damit man dem Land mal aufführen kann, wie hoch die Belastung wirklich ist.
Soll bei einer evtl. Klage wunder wirken!
Danke an die Entwickler, die sowas auch noch kostenlos zur Verfügung stellen!
Für Lehrer soll übrigens MiZeit gut sein, kostet 1,-/Mon. ist allerdings iOS und Cloud Basiert. Wer es also lokal haben will, findet hier auch eine andere Lösung.
Sowas hab ich schon vom Arbeitgeber selber :-)
Vielen Dank für den Tipp! Und dann an den Entwickler.
Ich hab mir die App geladen und angeschaut: wirklich viele Einstellmöglichkeiten und Anpassungen. Werden sie auf jeden Fall ausprobieren.
Das einzige, was ich nicht gefunden habe, mir aber sehr wünschen würde: eine Apple Watch Komplikation.
Ich hab ein Zifferblatt, das beim Betreten der Arbeit automatisch erscheint. Es wäre perfekt, wenn ich darauf eine Komplikation mit Arbeitszeiterfassung legen könnte!
Cool, gleich mal installiert und der erste Eindruck ist perfekt