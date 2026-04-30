DJI Mic Mini 2: Kompaktes Funkmikrofon fürs iPhone

Der Kamerahersteller DJI erweitert sein Audio-Zubehör um ein neues Mikrofon-Modell. Mit dem Mic Mini 2 stellt das Unternehmen ein besonders leichtes Funkmikrofon vor, das sich an Nutzer richtet, die regelmäßig Inhalte mit ihrem iPhone oder externen Action-Kameras aufnehmen.

Neben technischen Anpassungen rückt im Vergleich zum Vorgänger auch die äußere Gestaltung stärker in den Fokus.

Leichtbau und vereinfachte Aufnahme

Der Sender des Mic Mini 2 wiegt nur rund 11 Gramm und lässt sich per Magnetclip an Kleidung befestigen. Dieser Clip kann gedreht werden, um die Ausrichtung zur Schallquelle zu verbessern. Aufgenommen wird mit einer Abtastrate von 48 kHz bei 24 Bit. Drei Klangprofile stehen zur Auswahl, die Aufnahmen je nach Umgebung anpassen sollen. Ergänzt wird dies durch eine zweistufige Geräuschunterdrückung, die sowohl für Innenräume als auch für lautere Umgebungen gedacht ist.

Wie bereits beim Vorgänger unterstützt das System automatische Pegelbegrenzung und eine manuelle Verstärkungsregelung. In Verbindung mit der DJI Mimo Applikation sind auch Dual-Track-Aufnahmen möglich. Diese Funktion legt parallel zwei Tonspuren mit unterschiedlicher Lautstärke an, um Übersteuerungen zu vermeiden.

Zur Ausstattung gehört eine kombinierte Lade- und Aufbewahrungsbox, die Sender, Empfänger und Zubehör aufnimmt. Die kompakte Bauweise soll den Transport vereinfachen und schnelle Einsätze ermöglichen.

Erweiterte Kompatibilität und lange Laufzeiten

Das Mikrofon lässt sich mit verschiedenen Geräten koppeln. Einige Modelle aus der Osmo-Reihe können direkt mit dem Sender verbunden werden, ohne dass ein separater Empfänger benötigt wird.

Die Reichweite liegt je nach Konfiguration bei bis zu 400 Metern. Sender und Empfänger erreichen Laufzeiten von über zehn Stunden. Mit Hilfe der Ladeschale lässt sich die Gesamtbetriebszeit auf bis zu 48 Stunden verlängern. Eine kurze Ladephase von wenigen Minuten genügt laut Hersteller für etwa eine Stunde Nutzung.

Neu ist die Möglichkeit, das Erscheinungsbild anzupassen. Austauschbare Frontabdeckungen in verschiedenen Farben gehören je nach gewähltem Set zum Lieferumfang oder sind optional erhältlich.

Das Mic Mini 2 ist ab sofort erhältlich. Die kleinere Variante mit einem Sender startet bei 59 Euro, ein Set mit zwei Sendern kostet 79 Euro. Das große Set ist für 99 Euro erhältlich.