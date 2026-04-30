iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 852 Artikel

Im Doppelpack bereits für 79 Euro erhältlich

DJI Mic Mini 2: Kompaktes Funkmikrofon fürs iPhone
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

Der Kamerahersteller DJI erweitert sein Audio-Zubehör um ein neues Mikrofon-Modell. Mit dem Mic Mini 2 stellt das Unternehmen ein besonders leichtes Funkmikrofon vor, das sich an Nutzer richtet, die regelmäßig Inhalte mit ihrem iPhone oder externen Action-Kameras aufnehmen.

Mic Mini DjiNeben technischen Anpassungen rückt im Vergleich zum Vorgänger auch die äußere Gestaltung stärker in den Fokus.

Leichtbau und vereinfachte Aufnahme

Der Sender des Mic Mini 2 wiegt nur rund 11 Gramm und lässt sich per Magnetclip an Kleidung befestigen. Dieser Clip kann gedreht werden, um die Ausrichtung zur Schallquelle zu verbessern. Aufgenommen wird mit einer Abtastrate von 48 kHz bei 24 Bit. Drei Klangprofile stehen zur Auswahl, die Aufnahmen je nach Umgebung anpassen sollen. Ergänzt wird dies durch eine zweistufige Geräuschunterdrückung, die sowohl für Innenräume als auch für lautere Umgebungen gedacht ist.

DJI Mic Mini 2 Lifestyle KV Flower

Wie bereits beim Vorgänger unterstützt das System automatische Pegelbegrenzung und eine manuelle Verstärkungsregelung. In Verbindung mit der DJI Mimo Applikation sind auch Dual-Track-Aufnahmen möglich. Diese Funktion legt parallel zwei Tonspuren mit unterschiedlicher Lautstärke an, um Übersteuerungen zu vermeiden.

Zur Ausstattung gehört eine kombinierte Lade- und Aufbewahrungsbox, die Sender, Empfänger und Zubehör aufnimmt. Die kompakte Bauweise soll den Transport vereinfachen und schnelle Einsätze ermöglichen.

Erweiterte Kompatibilität und lange Laufzeiten

Das Mikrofon lässt sich mit verschiedenen Geräten koppeln. Einige Modelle aus der Osmo-Reihe können direkt mit dem Sender verbunden werden, ohne dass ein separater Empfänger benötigt wird.

Iphone Aufnahme

Die Reichweite liegt je nach Konfiguration bei bis zu 400 Metern. Sender und Empfänger erreichen Laufzeiten von über zehn Stunden. Mit Hilfe der Ladeschale lässt sich die Gesamtbetriebszeit auf bis zu 48 Stunden verlängern. Eine kurze Ladephase von wenigen Minuten genügt laut Hersteller für etwa eine Stunde Nutzung.

Neu ist die Möglichkeit, das Erscheinungsbild anzupassen. Austauschbare Frontabdeckungen in verschiedenen Farben gehören je nach gewähltem Set zum Lieferumfang oder sind optional erhältlich.

Dji Mic 2 Phone 1 Sender

Das Mic Mini 2 ist ab sofort erhältlich. Die kleinere Variante mit einem Sender startet bei 59 Euro, ein Set mit zwei Sendern kostet 79 Euro. Das große Set ist für 99 Euro erhältlich.

Produkthinweis
DJI Mic Mini 2 (1 TX+1 Mobile RX+Ladeschale), Ansteckmikrofon, kabelloses Lavalier-Mikrofon für iPhone und... 59,00 EUR
Produkthinweis
DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 Mobile RX + Ladeschale), Lavalier-Mikrofon, Ansteckmikrofon für iPhone und Android/Tablet/PC... 79,00 EUR
Produkthinweis
DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 Standard RX + Ladeschale), Lavalier-Mikrofon, Ansteckmikrofon für iPhone und... 99,00 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
30. Apr. 2026 um 12:03 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Da würden mich Tests aus der realen Welt interessieren. Was sagen die Profis dazu? Kopdrehungen, Wind und Fremdgeräusche sind entscheidend.

    Antworten Melden

    • Ich habe die schon eine ganze Weile, setze sie mit einer Sony Alpha 7 IV (mit Adapter) und einer DJI Action ein – ich kann nichts schlechtes sagen, bin sehr zufrieden. Guter (Stereo) Sound, was will man mehr.

      Antworten Melden

  • Ich habs bestellt und ist gerade geliefert worden. Ich kann am Montag mal einen Bericht geben.

    Antworten Melden

  • Bei der Größe von Logo, müsste man eher von denen für Werbung bezahlt werden.

    Antworten Melden

  • Bei der Größe von Logo, müsste man eher von denen für Werbung bezahlt werden.

    Antworten Melden

  • Hab es auch mal über euren Link bestellt. Werde dann ebenfalls berichten. :)

    Antworten Melden

  • Hat sich im Vergleich zum Vorgänger etwas am Klang verbessert? Wenn nicht, dann ist das Hollyland Lark M2 eine gute Alternative. Nicht vergessen sollte man, dass es nicht verkehrt ist, wenn das Gerät über die Möglichkeit der internen Aufnahme verfügt, um bei Verbindungsabbrüchen ein Backup zu haben. Dann besser das 100€ teurere DJI Mic 2.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43852 Artikel in den vergangenen 6816 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven